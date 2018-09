E de repente, ficaram seis: Madeira Rodrigues abdica e segue para a lista de Ricciardi

Pedro Madeira Rodrigues abdicou da corrida à presidência do Sporting para ocupar um lugar de vice-presidente na lista encabeçada por José Maria Ricciardi, disse hoje à Lusa fonte da lista do candidato derrotado nas últimas eleições do clube lisboeta.

Além de Madeira Rodrigues, acompanham o gestor entre quatro e cinco elementos da lista C, provenientes de diferentes áreas, que também passarão a integrar a candidatura de Ricciardi nas eleições para os órgãos sociais do Sporting, marcadas para sábado.

Com a desistência de Madeira Rodrigues fica reduzido a seis o número de candidatos à liderança do clube de Alvalade: João Benedito (lista A), Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G