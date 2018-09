“Vi o Sporting quase no fundo e não podia assobiar para o lado. Senti que tinha que vir ajudá-lo”

Diga-nos porque é que merece ser o presidente e o que o diferencia dos outros?

Protagonizo uma candidatura de proximidade, não elitista nem populista, que procura espelhar o sentimento real do “povo” sportinguista, daqueles que lá em casa ou no estádio não compreendem porque nos últimos anos gastámos tanto dinheiro em jogadores que não tinham qualidade para jogar no Sporting, porque só ganhámos 3 campeonatos em 40 anos, apesar de sermos uma das maiores potências desportivas portuguesas e até europeias, porque temos a situação financeira que temos, porque deixámos chegar a formação ao estado em que está, depois de termos sido uma das melhores escolas mundiais. A minha candidatura tem ouvido os sportinguistas em vez de fazer debates na televisão, Aquilo que a família sportinguista me tem dito é que acha que muitos têm colocado os seus interesses pessoais à frente dos interesses do SCP e por isso estamos como estamos. Eu nunca farei isso, antes pelo contrário, como mostra a história da minha relação com o Sporting. As pessoas não têm noção disso porque nunca o fiz para ser conhecido ou reconhecido no clube, mas já ajudei muito o clube, principalmente nas modalidades amadoras. Agora chegou a altura da minha vida em que estou disponível a 100% para ajudar o clube e trazer a responsabilidade necessária que tanto tem faltado. Venho servir o clube e recolocá-lo onde ele merece. Quero unir a família sportinguista, desde norte a sul, às ilhas e aos nossos emigrantes sportinguistas.

Que experiência tem de gestão desportiva e do mundo do futebol?

O Sporting neste momento necessita sobretudo de ser bem gerido e arrumado, de acordo com as melhores práticas de gestão, que são iguais para todas as organizações. E nesse aspeto, deixe-me puxar um pouco pelos galões: de todos os candidatos, sendo empresário, com 700 empregados, sou aquele que sabe verdadeiramente o que é gerir uma casa com a dimensão do Sporting, De qualquer modo, também conheço bem os meandros da gestão desportiva e dos agentes desportivos. Uma das coisas que as pessoas também não sabem do meu percurso é que já estive envolvido no dirigismo de uma equipa de futebol, para além de conhecer e ser amigo de muitas pessoas do futebol e não só, o que me permitiu conhecer este mundo e saber como funciona. Claro que a dimensão do Sporting é muito maior, mas experiência ando eu a ganhá-la desde muito novo graças a muito trabalho e sacrifício. Pretendo usá-la para unir o Sporting e reconstruí-lo juntamente com a minha equipa que tem gente cheia de responsabilidade e paixão pelo clube.

Que modelo de gestão da SAD preconiza para o clube?

Serei Presidente do Conselho Diretivo do Clube e da SAD, mas terei na SAD uma equipa de gestores altamente qualificados, do topo da gestão, que já tenho identificados, mas que não divulgarei, como tenho feito a propósito de muitas outras posições. Alguns estão a trabalhar em outras instituições, não queremos prejudicá-los com anúncios prematuros, só serão anunciados quando tivermos a certeza que ganhámos. Aquilo que é e deve ser sempre o nosso foco relativamente à SAD é manter a maioria do clube na SAD.

Que modelo desportivo quer implementar no futebol do Sporting?

Desportivamente não posso deixar de dizer que o nosso futebol tem de passar a sustentar-se principalmente na formação, uma formação de excelência, e assim voltar a se uma das melhores do Mundo, baseada na inovação, no profissionalismo, na responsabilidade e no sportinguismo. Como já afirmei também, se ganhar as eleições, pretendo reunir com os funcionários da academia e assim saber o que é que não correu bem, para que as correções sejam feitas urgentemente e assim os resultados desportivos do Sporting e consequentemente, financeiros sejam - e têm de voltar a ser - a sustentabilidade financeira da SAD do SCP, juntando a isto os títulos que tanto têm faltado ao nosso grandioso clube. A nossa experiência vai permitir que os resultados aconteçam.

Qual é o seu treinador?

Já tive oportunidade de o dizer antes: não faria sentido o meu treinador ser outro nesta altura. Tenho notado uma grande dedicação e esforço do José Peseiro para, apesar das adversidades, da falta de condições ótimas e partindo atrás dos rivais, construir uma equipa capaz de lutar pelo título. Isso tem-se traduzido em bons resultados desportivos e estabilidade no futebol. Se continuar a mostrar capacidade para aproveitar o melhor possível os recursos que lhe são disponibilizados, José Peseiro será o meu treinador, temos de ser responsáveis e saber qual a melhor solução para o Sporting e dar condições ao treinador e jogadores para trabalhar com tranquilidade e sobretudo com qualidade. Não nos podemos esquecer da humildade e sentido de honra com que Peseiro aceitou comandar e ajudar a nossa equipa numa altura tão complicada da história do clube e assim o que todos os sportinguistas queremos é ganhar títulos.

Qual é o seu diretor desportivo e o que é que ele traz de novo?

Se formos vencedores manteremos a estrutura existente. Por outro lado, mais importante que nomes para os cargos, é a competência e responsabilidade que cada pessoa pode trazer e nisso eu posso estar descansado por saber que estou rodeado de pessoas que vão trazer essas qualidades para a estrutura do Sporting. Não ignoramos que alguns nomes sonantes que têm sido anunciados por outras candidaturas se calhar não teriam competência para desempenhar as suas funções, por muito que gostassem do clube ou os sportinguistas deles. Para além de nomes conhecidos não hesitarei em trazer também gente mais desconhecida mas heterogénea, de várias partes do país.

Quem será o CEO da SAD?

Serei eu próprio, mas como referi acima, rodear-me-ei de uma equipa de gestores de topo. Conheço bem o mundo da gestão e peço que reconheçam que não terei dificuldade em identificar e trazer os melhores para o Sporting, alguns dos quais me cruzei em muitas décadas no mundo empresarial, no setor financeiro, nas consultoras, na indústria, nas áreas de ponta do nosso País.

Tem investidores consigo? Se sim, quais e que valores poderão eles investir no Sporting e de que forma?

Antes de tudo, o Sporting precisa de arrumar a casa. Os investidores não investem desinteressadamente e é importante que as pessoas tenham noção desse aspeto. O que é que isto quer dizer? Que não vão pôr dinheiro no Sporting por simpatia, vão querer sempre algo em troca e agora é necessária muita responsabilidade para não tornar o clube refém financeiramente de mais instituições ou pessoas. Neste momento, as condições impostas por qualquer investidor serão sempre adaptados à situação atual. O que eu farei é uma coisa diferente: obter o financiamento necessário, nas melhores condições (acreditem que estou habituado a obtê-las…), Com as garantias que o Sporting pode dar, sem pôr em causa a maioria da SAD.

Como é que o clube chegou a este ponto de eleições antecipadas e um número inusitado de candidatos à presidência?

À tradição de candidaturas baseadas nos grupos e numa certa elite do clube sucedeu-se uma gestão populista, que dividiu muito o SCP e suscitou grandes fraturas. Haver muitas candidaturas é um reflexo disso, mas não é necessariamente mau. Espero que suscite uma grande participação eleitoral. Além disso, é inegável que, fora dos debates televisivos, muito boas ideias e novos protagonistas têm surgido nesta campanha. A quantidade também pode geral qualidade. Todavia, há um problema que não podemos ignorar. A existência de muitos candidatos significará que certamente nenhum ganhará, em princípio, com uma grande margem. Quem ganhar, tem de ter uma grande capacidade de unir, de gerar consensos com os outros candidatos e listas, de procurar associá-los às decisões sobre o futuro do Sporting. Creio que todos reconhecerão que sou aquele que tem melhores condições para fazer isso. Todas as outras candidaturas reconhecem o nosso papel conciliador. apaziguador e não fraturante. Podia esconder-me e aparecer quando já estivesse tudo resolvido, mas vi o nosso clube quase no fundo e não podia assobiar para o lado, senti que tinha que vir ajudá-lo.

Que papel desempenha Bruno de Carvalho neste processo eleitoral?

Como não é candidato o que importa é discutir as melhores soluções para o nosso clube.

Qual o seu maior ídolo?

Não tenho um só. Os cinco violinos, João Roque, Joaquim Agostinho, Leonel Miranda, Manuel Fernandes, Figo, Carlos Lopes e, claro, o nosso Cristiano Ronaldo a quem reconheço as qualidades que sempre me guiaram também, de trabalho duro, ambição, superação das dificuldades, inteligência na gestão da sua vida.

Qual a sua primeira experiência de Sporting?

O primeiro jogo que vi no antigo estádio de Alvalade em que vi o Sporting ganhar e depois o João Roque, no ciclismo, que levava multidões.