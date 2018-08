Vasco Ribeiro, mais um surfista português que pode estar a caminho do circuito mundial

É um cabaz de trabalho para no surf se conseguir ser um dos trinta e dois homens que têm direito a gozar do privilégio de pegar numas quantas pranchas e viajar, à vez, para os sítios onde quebram onze das consensuais melhores ondas do mundo – e, lá chegado, estando tudo pronto, organizado, montado e reservado para competirem nesse pedaço de mar.

Pode não ser uma rica vida, sê-lo-á, porém, uma rica honra integrar o Championship Tour (CT) da World Surf League (WSL), siglas às quais se junta a Qualification Series (QS), uma terceira onde todos os restantes surfistas que existem no planeta podem entrar, uma vez que se achem talentosos e capazes o suficiente, para tentarem alcançar o circuito mundial de surf.

Ou a elite, desdobrando em outras palavras.

E aí se encontra, há algum tempo, Vasco Ribeiro.

O surfista sempre disse e rebateu na tecla de que a intenção que o comanda é qualificar-se o circuito mundial e habitar no meio dos melhores bípedes em cima de uma prancha. Esta é a oitava temporada em que o tenta e, talvez, a que mais infortúnios lhe deu, no arranque do ano: a uma lesão no pé e à requerida recuperação seguiu-se, em abril, uma operação de urgência a uma apendicite.

Maleitas que lhe roubaram forma física e disponibilidade para escolher, apenas a bem da vontade, em quais dos 68 eventos do circuito de qualificação quereria participar - na medida em que o QS é um circuito longo e desgastante, cuja amplitude de provas comprimidas no calendário faz com que pare em lugares nas alturas em que as ondas podem não estar em melhores condições. E onde pode não valer muito a pena parar.

Porque cada evento premeia o vencedor com pontos, como os 1.125 que Vasco Ribeiro recebeu, no domingo, pelo segundo lugar em Anglet, no sudoeste de França, onde surfou numa prova de 1.500 pontos. Portanto, de média escala na hierarquia que vai desde os 1.000 aos 10.000, estes denominados de prime, onde, sim, convém parar, mas onde surgem outros berbicachos.

A essas provas mais valorosas acorrem, também, surfistas que competem no circuito mundial e que, porventura, nem precisam delas e dos seus pontos para garantirem que continuam na elite no próximo ano.

Damien Poullenot/WSL

Mas, apostando na prudência, estes dedicam algum do seu surf a eventos do tour de qualificação para se acautelaram no caso de não ficarem entre os 22 primeiros do CT e condenados a serem um dos 10 que são despromovidos para a melhor dezena do QS ser promovida (e onde, simultaneamente, podem estar). Uma intrincada teoria que origina numa prática em que, além de competirem contra tipos, mais ou menos, equivalentes, os surfistas do circuito de qualificação ainda têm de surfar, às vezes, contra rapazes de outro nível, habituados a um nível maior.

Daí que Vasco Ribeiro, até à final em Anglet, derrotasse surfistas seus equivalentes no QS, embora seja por demais provável que partilhe ondas e heats com tipos do CT, assim que chegar a Ribeira d’Ilhas (setembro), na Ericeira, e a Haleiwa e Sunset (novembro e dezembro), no Havai, os três eventos que têm 10.000 pontos para a troca e onde, certamente, terá que apostar para entrar no grupo dos surfistas que subirão na vida quando o ano terminar.

Tal e qual Frederico Morais, em 2016, que apanhou um avião para o Havai com um 28º lugar na mala, bagagem transformada numa qualificação para o CT, graças às finais que surfou em ambos os eventos.

O resultado em Anglet deixou Vasco Ribeiro na 25ª posição do circuito. Foi o terceiro melhor da época, após os 9º lugares em Chiba, no Japão (1.550 pontos), e em Ballito, na África do Sul (3.700). O português, residente na Linha de Cascais, está a 3.295 pontos de Jack Freestone, o décimo classificado do QS, e ainda tem dois resultados facilmente descartáveis (600 e 450 pontos) entre o seu lote das cinco melhores provas do ano, cujo somatório dá a pontuação final a cada surfista.

Há quase um ano, quando conquistou o quarto título de campeão nacional, que pode muito bem crescer para cinco, na derradeira etapa do circuito de 2018, a surfar em setembro, Vasco Ribeiro disse, ao “Diário de Notícias”, que “agora é sempre a subir até ao World Tour”. Está bem encaminhado para que este seja mesmo o ano dessa subida.