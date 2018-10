Há um novo rei das ondas em Portugal: D. Miguel Blanco

A habitualmente ventosa praia do Guincho foi hoje palco da coroação dos novos campeões nacionais de surf. Miguel Blanco ganhou nos homens e Camilla Kemp é a melhor entre as mulheres. Blanco, 22 anos, conquistou o primeiro título da curta carreira e também venceu a prova do Guincho. Yolanda Sequeira, de 19 anos. e uma das grandes esperanças da modalidade, venceu a prova feminina.

Com esta vitória, Miguel Blanco ganhou um wild card (convite) para participar na prova de Peniche, a etapa portuguesa do circuito mundial de surf. "Desde o início do campeonato que estava a sentir uma energia positiva”, disse Miguel Blanco no final da prova. “Estou muito feliz por ter conseguido o título nacional, que foi algo que sempre ambicionei. Cheguei a esta etapa no 8.º posto do ranking e fora dos primeiros lugares da luta, mas tive muita gente a apoiar-me e a dizer que ia conseguir. Durante o heat em que o Pedro Henrique perdeu foi uma descarga emocional muito grande. Estava muito nervoso, mas com o desfecho desse heat acabei por ser logo campeão nacional.. Estou bastante feliz”, frisou.

Yolanda Sequeira ganhou a prova feminina, mas foi Camilla Kemp a sagrar-se campeã nacional. “Foi uma ponta final de heat muito dramática”, explicou Yolanda. “Pensava mesmo que tinha perdido o heat, mas já depois do final da bateria ouvi o score da minha última onda e fiquei super feliz. Tenho estado a trabalhar muito para vencer uma etapa e, felizmente, foi a última do ano. Agora, acho que já mereço entrar no grupo de elite do surf feminino nacional e mudar esse trio [Teresa Bonvalot, Carol Henrique e Camilla Kemp] para quarteto [risos]. No próximo ano, sem dúvida, que o objetivo passa por continuar a treinar muito para chegar ao título nacional”, concluiu.