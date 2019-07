Francisca Veselko é vice-campeã europeia de surf

Francisca Veselko alcançou, esta quarta-feira, o segundo lugar no campeonato europeu de surf de 2019. A surfista, de 16 anos, perdeu na final do Santa Cruz Ocean Spirit, conquistada pela italiana Claire Bevilacqua.

Na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, Francisca Veselko, vice-campeã da modalidade, somou 11,10 pontos na derradeira bateria, apenas menos 1,35 do que a vencedora Claire Benilacqua (12,45).

A alemã Rachel Presti, com 8,85, e a inglesa Peony Knight, com 8,55, concluíram o 'heat' no terceiro e quarto lugares, respetivamente.