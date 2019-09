Os Açores são de Kikas e, se terminasse agora a qualificação, o circuito mundial também era

Há uma semana estava a dezenas de milhar de quilómetros, do outro lado do globo, em Miyazaki, onde o idioma, a comida e as pessoas são diferentes e ele ganhou, sem ganhar exatamente uma competição. Acabando como o melhor europeu, Frederico Morais qualificou-se para os Jogos Olímpicos através dos World Surfing Games e foi com esse sorriso que aterrou em Lisboa.

Tocou, sorriu mais ainda e fugiu, poucos horas depois, para os Açores, onde à espera tinha a segunda etapa portuguesa do ano do circuito de qualificação, bem mais valiosa que a de Santa Cruz que ganhou, em abril, com 3,000 razões para mostrar os dentes e sorrir - mas em metade.

Porque na areia vulcânica de grãos escuros, que pisou para ir remar nas águas escuras e mais mornas da praia de Santa Bárbara, ilha de São Miguel, o surfistas português enfiou-se em tubos, rasgou largos leques de águas e sacou, constante, notas altas no início de quase todas as baterias para chegar à final e ganhar.

E sorrir largamente ao sair da água, em dosagem dupla, já que a vitória lhe vale 6,000 pontos e igual número de motivos para se alegrar. Um deles é o facto de a conquistar o fazer saltar do trigésimo para o décimo lugar do ranking de qualificação, ficando a morar entre os 10 primeiros que têm direito a entrar no circuito mundial (CT), no final do ano.

Ele saiu da água a sorrir, o pai recebeu-o com um abraço sorridente e a energia risonha espalhou-se ao longo do caminho até ao palanque vitorioso, onde, com a prancha num braço e o troféu no outro, Kikas disse que "não podia esperar um final melhor para esta competição".

Não poderá pensar assim tanto nisso, pois, como qualquer ciclo, o de festejar, ir para o aeroporto, aterrar e ir logo para outro lugar é vicioso e terá que se repetir.

Esta vez será menos exigente com distâncias: Frederico Morais regressará a Lisboa para rumar à Ericeira e entrar no mar para surfar no único evento dos mais valiosos que há no QS e ocorre em Portugal. Quem ganhar nas longas direitas de Ribeira D'Ilhas recebe 10,000 pontos em troca.

Imaginem a quantidade de sorrisos que isso valerá.