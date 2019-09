As 13 décimas que tramaram Kikas na Ericeira (mas o CT continua perto)

Por 13 décimas se ganha e por 13 décimas se perde. E esta equação, Frederico Morais ficou do lado errado. O surfista português caiu nos oitavos de final do EDP Billabong Ericeira Pro, evento QS10000, superado pelo australiano Stuart Kennedy, terminando assim a prova em 9.º lugar.

Ainda assim, o resultado dá esperança a Kikas, cada vez mais próximo de garantir de novo um lugar na elite do CT já que consolidou um lugar no top 10 do circuito de qualificação.

Os 12 surfistas com melhor ranking do QS, circuito de qualificação, ao final do ano, garantem a subida ao CT, o principal campeonato mundial. É permitido aos surfistas do CT que participem em ambos os circuitos ao mesmo tempo, logo, fica tramado para todos os restantes fazerem pela vida: é comum apanhar surfistas da elite em eventos do QS, para tentarem amealhar pontos que lhes valham, caso não acabem entre os 22 primeiros do CT.

Não é que os cálculos sejam confusos, são é bastantes.

O ranking de qualificação é feito da soma dos cinco melhores resultados do surfista. Frederico Morais chegou à Ericeira, um de seis eventos do circuito de qualificação que premeiam o vencedor com 10,000 pontos, no décimo lugar. E com algo ainda melhor - tinha os 650 pontos de um 37.º lugar com que saiu do Oi Hang Loose Pro Contest, no Brasil, para descartar.

Chegando, na sexta-feira, aos oitavos-de-final na praia de Ribeira d'Ilhas, o português garantiu a 9.º posição final e 3,700 pontos. Subtraindo desse mínimo o tal resultado assim-assim, Kikas já ia amealhar 3,050 pontos.