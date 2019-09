A qualificação já ali tão perto, Kikas

Chegou a casa, no sábado, com a cabeça cheia, um ping-pong lá dentro de ideias e pensamentos congeminados na Ericeira.

Decidiu arejá-la indo limpar as dezenas de pranchas que tem arrumadas, algures, incluindo as que trouxe das pesadas e altas ondas de Ribeira d'Ilhas, sempre a quebrarem para a direita e onde Frederico Morais apenas quebrou nos quartos-de-final. Ele pretendia ganhar, ser o vencedor por quem uma praia caseira torcia, acabar em primeiro na própria terra, onde já ganhara em abril, um pouco mais a norte, em Santa Cruz.

Kikas acabou em nono lugar, resultado bom que se torna insuficiente pelo inchar das expetativas. O português queria mais, os portugueses também e, no final, virado para o telemóvel e a falar para quem o segue, Frederico Morais resumiu: "Sinto que surfei o meu melhor, dei o meu melhor e, pronto, há coisas que não conseguimos controlar. Só temos que continuar a trabalhar, isso deixou-me mais forte e a querer alcançar os meus objetivos".

Esqueceu-se, porém, de mencionar algo.

Os 3,700 pontos que foi colher à Ericeira, aos quais se subtraiu os 650 que trouxera do Oi Hang Loose Pro Contest, no Brasil - porque o ranking soma os cinco melhores resultados do ano e esse, sendo o pior, era para descartar -, fizeram-no subir do décimo para o sexto lugar da qualificação, também porque nas longas direitas de Ribeira d'Ilhas caíram vários surfistas antes de Kikas que estavam à frente do português nessa hierarquia.

Olhando para a frente, parte das pranchas que o português limpou irão, de seguida, para o sul de França, até Hossegor. O português é um dos suplentes do circuito mundial, o que lhe vale o quinto convite do ano para surfar uma etapa (Adriano de Souza e Mikey Wright continuam lesionados) e valerá, caso as mazelas alheias se mantenham, um sexto para competir em Peniche - mesmo que não o tenha, é de esperar que a organização lhe atribua um wildcard.

Depois, seguirá para as ilhas do Havai e vai parar nas praias de Haleiwa e Sunset, onde estarão as duas etapas de 10,000 pontos que restam por surfar no circuito de qualificação. São lugares especiais para o português porque, em 2016, ele lhes deu um recheio peculiar quando lá conseguiu os pontos que necessitava para entrar, pela primeira vez, no mundial onde apenas 32 surfistas podem competir todos os anos.

Na primeira dessas provas, bastará a Frederico Morais surfar até a um 33.º lugar para assegurar que soma pontos ao ranking, pois o resultado mais baixo que tem agora para descartar é o 17.º lugar do Ishonomiya Chiba Open, no Japão, que lhe deu 1,050 pontos. Num evento de 10,000 no Havai, conseguir um mesmo 17.º final já vale 2,300 pontos - o equivalente a chegar à quinta ronda - e garantir mais 1,250 para a classificação.

Resumindo, o quadro está a pintar-se para Kikas regressar ao circuito mundial de surf.