Em Peniche, é tudo sobre elas

Sai da água, é levada em ombros, jovialidade a transbordar-lhe do corpo, sorriso como reação para tudo; tudo aquilo é incrível e surreal e outros adjetivos similares.

Fervilha, mas está calma; tem que falar, é a vencedora, pausa por uns minutos, respira, há um microfone à frente: “Agora que acabei a escola já não tenho desculpas. É bom ter um tempo extra para me dedicar ao surf e ao treino”.

O estado efusivo não é um filtro amigo. Muito menos o são os 18 anos precoces de Carissa Moore, acabada de ganhar em Peniche, no auge da adolescência, depois de faltar à etapa anterior, por coincidir com a cerimónia de entrega dos diplomas do liceu.

Estava recém-liberta das aulas a que não podia faltar, no Havai, quando o circuito mundial feminino parou, pela última vez, na praia de Supertubos, ainda ela se preocupava com a high school graduation e o que levar vestido para o baile.

Kirstin Scholtz/Getty

Não tinha três títulos mundiais, nem liderava o ranking que, a uma terça-feira de outubro, em 2019, a tem sentada, de boné com a pala para a frente, uma t-shirt branca e a cara algo tímida, ainda o sorriso como mecanismo de defesa. “Estou tão contente por estar de volta. Quando estava em França, andava no YouTube a pesquisar por ondas que apanhámos aqui, porque este foi um evento especial na minha temporada de estreia”, diz à Tribuna Expresso, já em pé, terminada a apresentação do MEO Rip Curl Pro.

Carissa Moore está com 26 anos, entretanto casou-se, ganhou muitos heats e provas, mas, depois de nove voltas ao sol, já não encaixa as vitórias como outrora. Sente “uma apreciação mais profunda”, a vida apanhou a adolescente que via “tudo novo, super especial e espetacular” e cresceu, virou a adulta que não “dá as vitórias como garantidas” e “se apercebeu do quão difícil é ganhar com os altos e baixos que vai tendo”.

Mas sorri, enfática e simpática, dá graças pelas conquistas e garante estar “feliz e entusiasmada” com a iminência de outra, porque pode ser campeã mundial já em Portugal. “Ando com dificuldades em dormir, só quero acordar, levantar-me, ir surfar e fazer o que me falta”, explica, quase efusiva. Ou “super entusiasmada”, como se prefere descrever.

Mesmo a tentar escondê-lo, Carissa está em pulgas. Quer despachar o título que um primeiro, um segundo ou um terceiro lugar em Peniche lhe podem dar, se Lakey Peterson (2.ª) e Sally Fitzgibbons (3.ª), americana e australiana que estão logo atrás no ranking, forem eliminadas, pelo menos, duas rondas antes se a havaina chegar às meias-finais.

São contas e hipóteses várias para Carissa Moore, sentada aqui, no salão de um hotel em Peniche, literalmente, ao lado de quem venceu a final, há nove anos.

A australiana e o brasileiro

É Stephanie Gilmore, a australiana mais conquistadora do circuito feminino (sete títulos, a par com Layne Beachley, já reformada) que regressa a Supertubos com uma mulher, Sophie Goldschmidt, a mandar na World Surf League (WSL), que este ano foi a primeira modalidade a garantir igualdade de prémios financeiros.

Resumindo, e Carissa fá-lo simplistamente, “o surf evoluiu”.

E se o estilo poderoso dela domar as tubulares ondas e ganhar o evento, então ganhará os mesmos 100 mil dólares do que ele, Gabriel Medina, líder do circuito masculino, vice-campeão em Peniche no ano passado, também sentado, o boné na cabeça, o ar enfadado até ter o microfone nas mãos e confessar felicidade por estar de volta - “porque já comi o meu feijão, a meu arroz e a minha picanha”.

Para imitar a havaiana e ser tricampeão do mundo, já em Portugal, o brasileiro dos leques de água potentes e de um aéreo sempre à espreita de chegar à final, sair do mar, despir o fato, voltar ao palanque de competição e averiguar o que fizeram Felipe Toledo (2.º), Jordy Smith (3.º), Ítalo Ferreira (4.º), e Kolohe Andino (5.º), gente que o persegue no ranking e de cujas prestações está dependente.

Damien Poullenot/WSL

Na cadeira ao lado, rindo com as referências do que Gabriel gosta de ver no prato, está Frederico Morais, barbudo e bem-disposto, guardado para último na proximidade com o microfone, agora fiel porta-estandarte das esperanças portuguesas no surf. Ele é o sexto classificado do QS, circuito que qualifica 12 surfistas para este, o CT onde é um dos suplentes para quando há outrém lesionado, como é o caso.

Por isso ei-lo, o melhor surfista português, já qualificado para os Jogos Olímpicos, a competir pela sexta vez onde Miguel Blanco, campeão nacional, e Vasco Ribeiro, também estarão com as pranchas, os fatos, as manobras e o risco em massacrar o corpo dentro de ondas mastigadoras no maior evento de surf que Portugal tem.

O país rico em mar, onde a natureza dedicou mais atenção a recortar a costa, a virar praias para todas as direções de ondulação e vento, que, indo pela lógica, contribuiu para que seja o país “mais vezes” é retribuído pelo Google, fiel repositório de todas as respostas, quando lhe perguntam sobre surf.

Di-lo Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado do Turismo entusiasta, a dividir a oratória pelo inglês e o português, injetando as palavras de boas-vindas a que venha mais disto, dos “100 milhões de visualizações online”, por ano, que garante, entrarem em Portugal relacionadas com isto de plantar os pés em cima de uma prancha e à boleia de uma onda.

Deixa números sobre o surf que ajuda a encher o papo do turismo, a meio da tarde de terça-feira, em Peniche, na apresentação do MEO Rip Curl Pro, e, horas depois, em Lisboa, tem o seu nome dito como a nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Nada a ver com surf.

Ao contrário de Carissa Moore, Lakey Peterson, Stephanie Gilmore e demais mulheres que regressam ao evento, acrescentarão o seu surf ao de Gabriel Medina, Jordy Smith, Felipe Toledo e Frederico Morais. Elas voltam a surfar com eles, Peniche é outra vez delas.