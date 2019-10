Miguel, o que fazem os surfistas quando o campeonato pára? “Surfo duas vezes, filmo, analiso os vídeos, alongo, cozinho e leio”

Se, por obra do sorteio, Miguel Blanco tivesse o nome à frente de onde se lê "Heat 1", o despertador no telemóvel pousado à cabeceira da cama do seu quarto de hotel, em Peniche, tocaria histérico, pelo menos, às 06h30, tão cedo num dia que ainda não é.

Ele levantar-se-ia da cama, comeria, vestir-se-ia, arrumaria as coisas no carro e conduziria no breu a espreguiçar-se para chegar à praia antes das 07h30, hora do call. É o momento em que os organizadores do MEO Rip Curl Pro, igual a todos os campeonatos, olham para o mar, analisam as previsões do vento, ondulação e respetivas direções e tamanhos, e decidem se a prova entra logo no mar, ou não.

Miguel Blanco não foi tão madrugador. Acordou às 07h30, sem o incómodo da urgência, sabendo que tinha o nome no sexto heat do dia e, começando a prova às 08h, com baterias de meia hora, nunca teria o fato e a licra vestidos antes das 11h. Miguel é igual a todos os que fazem a vida no surf: lê “muito as previsões”, vai “à procura dos swells”, sabe de períodos de vaga, rajadas de vento e de onde têm de soprar para que tubos sejam super nesta praia de Peniche.

É “muitas vezes apanhado de surpresa”, claro, mas sabia que, provavelmente, na quarta-feira não haveria competição.

Lay day, no léxico do surf e dos surfistas.

Um dia sem ganhadores, derrotados, juízes para agradar e pontos dados em troca de ondas. Dia deitado fora, para dar tempo a que venha um mar mais simpático.

Para Supertubos, a simpatia é uma ondulação a entrar de oeste-noroeste, como está, mas com rajadas de vento a soprarem da mesma direção, sem que venham furiosas e esquizofrénicas do sul, tal como nesta quarta-feira arruinada por inteiro - e, aparentemente, a manhã do dia seguinte.

Podia ser um dia regalado aos surfistas, um brinde de descanso, 24 horas cheias de nada, tempo aborrecido para eles, talvez altura para deixar o papo virado para o ar.

Damien Poullenot/WSL

Não é, de todo, assim, e Miguel Blanco está a pé desde as 7h30 para o provar.

Acordou e cozinhou o próprio pequeno-almoço, no quarto. Espreguiçou-se e estendeu o corpo para uma sessão de alongamentos. Escolheu as pranchas, levou-as para o carro e, oficialmente não havendo prova, foi até à praia dos Belgas.

Virada a norte na península do Baleal, as ondas quebravam mais estáveis, constantes e com paredes mais abertas por o vento a soprar contra elas.

Miguel sabia-o e foi lá, porque um dia sem competição ocupa-se com trabalho e rotina. Com “um estilo de vida saudável”, prefere ele dizer. “Tenho sempre alguém a filmar e, quando volto, costumo analisar as filmagens. Ver o que posso melhorar, se as pranchas estão boas, se resultaram”, explica, num lobby de hotel, em Peniche, quando o dia ainda só está meio cheio.

Ele voltará ao elevador, subirá ao quarto, de novo as pranchas, as escolhas e o regresso ao carro, que o levará para Supertubos, mesmo que nada ofereça além do caos e da desordem do mar. “Dou sempre dois surfs por dia, preparo-me, volto a analisar as filmagens e, no final, falo com o meu treinador”, continua.

É Zé Seabra, que também treina Vasco Ribeiro e, em outros tempos, treinou Tiago Pires. Não é que lhe apeteça, nem tenha “muita vontade”.

Mas Miguel Blanco vai, sabe que “é sempre bom sentir a energia da onda”, por mais imprevisível que ela esteja. É no mar que sente “onde estão os bancos de areia”, percebe as correntes e localiza a bancada da onda. “Mesmo estando tudo partido e desordenado, dá para entender”.

Enquanto estas palavras se escrevem no palanque da competição, passam a correr, fatos vestidos e pranchas no braço, Frederico Morais e Vasco Ribeiro. Pensaram todos no mesmo: Kikas voltaria apenas com um terço da prancha, o caos partiu-a.

Miguel saiu do mar, voltou para o hotel onde há restaurante, cozinheiros e refeições preparadas, mas comerá o que ele próprio faz. “Tento comer bastante em casa, cozinhar a minha própria comida, mesmo estando num hotel”, conta. Antes de conversarmos, já avisara, por telemóvel, que “tinha de ir ao supermercado”.

Com as compras feitas, o bicampeão nacional de surf regressará ao quarto, analisará os vídeos, falará de novo com o treinador e ainda tentará “acalmar a cabeça e desligar um bocadinho”. Tenta sempre dedicar algum tempo a ler, inclinando-se para “coisas sobre desporto” e surf, por força da lógica.

“É o meu dia-a-dia, vivo esse lifestyle, gosto de saber o que as pessoas estão a fazer. Mas também tento ler sobre psicologia desportiva, ou, às tantas, ler um livro de auto-ajuda”, admite.

Miguel reconhece, “parece que não”, mas resume o dia “muito preenchido” que tem, seja batizado, ou não, de lay day - acordar às 07h, “comer, alongar, surfar, voltar, analisar imagens, ver as pranchas, ir ao supermercado, fazer a comida”, ir surfar outra vez, alongar, ler alguma coisa e fazer o jantar. “Quando dás por ti”, remata, “são 21h e estás caído na cama."

Não mais tarde do que isso, tenta evitá-lo, não quer desregular o relógio sem ponteiros e faz por estabilizar o corpo. "Em dias de campeonato, tento estar a jantar por volta das 19h, chegar a casa pelas 21h e ir dormir entre as 22h e as 23.

Mesmo se não tiver sono, está "num ambiente calmo, para desconectar". O "voltar cedo" não é, propriamente, "para dormir, mas para acalmar”, enumera, a segundos de desabafar como, no dia anterior, deitou-se quase à meia noite, culpa de um jantar tardio da Rip Curl, o seu principal patrocinador.

Um lay day na competição é um dia normal para Miguel Blanco e qualquer outro surfista. A diferença está na licra que não têm de vestir, não no descanso.