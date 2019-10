Quem tramou Frederico Morais? O vento e dois brasileiros aéreos

Está frio, a chuva cai com gotas gordas, o vento sopra rabugento, ainda de feitio indesejável, a dirigir a fúria de sul contra a praia, desalinhando as ondas e retirando-lhes tamanho. Há neblina matreira a pairar sobre a areia. Chegam pessoas encasacadas à praia, os capuzes, os gorros e os guarda-chuvas a protegerem contra o clima agreste.

É provável que se esteja melhor lá dentro, sendo surfista, o fato e a licra protegerem contra a água que que lhes cai em cima e os envolve. A primeira onda do campeonato é de Ricardo Christie, o mais longínquo vizinho que Supertubos poderia ter, neozelandês dos longos cabelos loiros, que se põe em pé na prancha, dura um segundo e se atira para a água.

In and out, entra e sai. As ondas estão palpitantes, fecham muito cedo as bocarras, mais do que forretas no tempo que dão a quem as apanha. "Condições saltitantes", a tradução possível para "jumbly", na visão da australiana Jessi Miley-Dyer, vice-presidente da WSL que justificou o arranque da prova para tentar chegar com as rondas de eliminação aos "buracos de condições muito boas e limpas".

Como quem diz, quando Supertubos honrar o nome, o que, em princípio, acontecerá na sexta-feira. A urgência estava em 'despachar' os 12 heats da seeding round nos quais, quem perde, é repescado para as quatro baterias da ronda de eliminação.

O primeiro português a ser sugado para esta é Frederico Morais.

A terceira bateria do dia, na água por volta das 10h30, dá-lhe uma primeira onda para apenas apalpar, colocar os pés na prancha e logo os tirar (0.40). A segunda é uma esquerda forreta em tamanho, pintada pelo branco de muita espuma, instável pelas bolhas de ar à superfície, mas que o deixa rasgá-la com uma manobra (3.33).

Ciente está do estatuto de perseguidor, a meio da bateria, quando encara uma direita e a desce e sobe duas vezes, em viradas rápidas no sopé da onda para ganhar ímpeto. Um par de pauladas na quarta onda (4.17), antes de tombar estendido na quinta para Richard Marsh, o treinador, se desmanchar a rir na praia, e de surfar uma sexta que lhe dá a melhor nota (4.20) do heat.

Ainda rema e apanha três ondas, apenas a do meio não dá em desequilíbrio e queda e retribuiu com pontos (3.13), menores porque repetem o que já fizera e insuficientes quando há um brasileiro de vermelho e outro de azul a projetarem em animais aéreos.

Ítalo Ferreira voa, rodopia e usa a prancha como hélice de manobras com tiques de espetáculo. Yago Dora é menos deslumbrante, não tenta voar em todas as ondas que apanha com o mesmo frenesim, mas ambos conseguem notas para lá dos 7 pontos. Os primeiros do dia a consegui-lo, para o mal de Kikas.

O português acaba em último, único com a certeza de ir surfar a ronda de repescagem, quando ficar atrás de alguém significará a eliminação do MEO Rip Curl Pro onde, o ano passado, terminou com um 9.º lugar. Só deverá voltar ao mar, com pontos em discussão, na sexta-feira, quando as ondas estiverem mais abertas, lineares e, fazendo figas, já tubulares.