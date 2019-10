Nas asas de Ítalo

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira ganhou hoje o Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, frente ao rival sul-africano Jordy Smith, e assumiu a liderança do 'ranking' mundial, antes da última etapa do ano, no Havai.

Ítalo Ferreira, que vence pela segunda vez consecutiva a prova da elite na Praia dos Supertubos, 'puxou' do seu jogo aéreo para bater Jordy Smith, com o brasileiro a conseguir uma pontuação total de 18,43 pontos, tendo inclusivamente conseguido uma nota perfeita (10 pontos).

Jordy Smith acabou por ficar com uma pontuação final de apenas 6,17 pontos, já que os juízes lhe apontaram uma interferência (surfou a mesma onda de Ítalo, colocando-se à sua frente, mas o brasileiro é que tinha a prioridade) na última onda da bateria, cortando-lhe os pontos da segunda onda.

No feminino

A havaiana Carissa Moore, líder do 'ranking' mundial de surf, foi hoje eliminada pela número dois do mundo, a norte-americana Lakey Peterson, nas meias-finais da prova em Peniche, e o título vai ser decidido no Havai.

Carissa Moore, campeã do mundo em 2011, 2013 e 2015, precisava de vencer em Peniche para garantir já o troféu de campeã mundial, mas foi superada por Lakey Peterson (13,23 contra 11,50 pontos), a sua principal perseguidora, na segunda bateria das 'meias'.

No primeiro 'heat', a norte-americana Caroline Marks (13,16) impôs-se à brasileira Tatiana Weston-Webb, pelo que vai defrontar a compatriota Lakey na final da prova da elite mundial feminina, na Praia dos Supertubos.

O Meo Rip Curl Pro Portugal, no quadro masculino e feminino, vai terminar hoje na Praia dos Supertubos, em Peniche.