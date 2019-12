Gabriel, o Pensador foi surfar à Nazaré e apanhou um susto: "No momento, foi tenso, depois demos risada"

Um dia, Gabriel puxou pela cabeça, escrevinhou os pensamentos, entrelaçou-os em rimas para as cantarolar, ritmadas em sotaque brasileiro e ei-lo ao volante de um carro clássico, algures pelo Rio de Janeiro, com uma prancha no tejadilho.

Está sorrisos mil com Jorge Ben Jor, o companheiro de assento. Vestidos de branco, musicam nas vozes a canção que, se não conhecêssemos o título, despistá-lo-íamos no “mar doce lar”, o “olhei para o mar para não me perder de vista” ou o “da minha onda saio de cabeça feita”, excertos rimados pelo brasileiro barbudo e cabeludo.

O artisticamente conhecido como Gabriel, o Pensador, podia ser Gabriel, o solitário surfista, trocando o cognome para a canção que dedicou ao estar de pé na prancha, à boleia de uma onda, deslizando na parede de água e movendo-se pela força líquida da natureza que, culpa de um profundo desfiladeiro submarino, tem na Nazaré muitas das suas mais gargantuescas manifestações

O músico brasileiro já viera, por três vezes, à terra portuguesa das ondas gigantes. Andou de mota de água, ousou aventurar-se, levou porradas e experimentou as sensações quando, trazido a Portugal por concertos, arranjou tempo para descobrir a Nazaré. Mas, nesta segunda-feira, veio com agenda só para isto.

Aproximava-se uma massiva ondulação e Gabriel pensou, porque não? Anos antes já surfara uma onda de 9 metros, disse-lhe quem viu de fora. Falou com os amigos que lidam com os fatos, os coletes, as botijas de ar que os insuflam, as motas de águas e tudo mais que tenta equilibrar a balança entre a segurança possível e o perigo de enfrentar o mar da Nazaré.

Um deles é quem puxou Rodrigo Koxa, há ano e meio, para uma onda calculada em 24,38 metros, a maior alguma vez surfada. O português Sérgio Cosme é piloto profissional de motas de água, rebocador dos desafiadores da Nazaré e quem os resgata depois, no meio da espuma e nos intervalos dos monstros de água que se fecham.

D.R.

Foi nessa tormenta que apanhou Gabriel, o Pensador. Antes de o brasileiro contar a história, Sérgio introduziu-a, com o filtro de quem faz disto vida e viu, vê e verá muitas mais situações parecidas. “Não ia morrendo. Estava a utilizar um colete que não estava habituado, tapou-lhe um bocado a cara. Não posso dizer que foi muito grave, saiu um pouco do normal, mas não estava em pânico, nada disso”, descreve, quase normalizado pela experiência.

Por telefone e sorridente na voz, essa experiência foi-nos contada por Gabriel, o Pensador que, pelo tom e mesmo perante o susto apanhado, não deverá ter surfado na Nazaré pela última vez:

"Já tinha vindo algumas vezes à Nazaré, numa delas até cheguei a entrar no mar com o Eric Rebiere, no jet-ski, sem prancha. Era só para olhar as ondas, nesse dia estava muito grande, com ondas de 18 metros. Acabei por pedir para descer uma. A Maya Gabeira e o Carlos Burle emprestaram-me uma prancha e acabei pegando uma onda que eles disseram tinha quase 9 metros. Peguei uma das menores do dia! Foi uma onda e fui embora, nem tomei um caldo ou tive alguma dificuldade. Fiquei com aquela sensação boa.

Depois, vim tentar surfar aqui outras duas vezes, com ondas menores, mais tranquilo para me começar a habituar, caí da prancha, houve resgates e aquela coisa toda e fiquei com vontade de voltar. Foi este ano, em janeiro e outubro, acho eu, já com o Sérgio Cosme, que já virou um parceiro e um grande amigo, até já fomos a Angola duas vezes, para surfar. Ele é o piloto detentor do recorde mundial da maior onda surfada, puxou o Rodrigo Coxa.

Dessa vez, combinei vir a Portugal, especificamente, só para surfar na Nazaré. Foi a primeira vez na minha vida que vim só para isso, programada de última hora. Deu certo, fiz uns quatro dias sempre com o Sérgio, com ondas já com algum tamanho, tomando uns caldos e ganhando mais segurança na água. Mas, na segunda-feira, a expetativa era muito grande por causa do swell.

Fui usar o colete insuflável pela primeira vez e atrapalhei-me um pouco com isso na hora do resgate. Precisei de ser resgatado em alguns momentos, mas, numa onda, acionei o dispositivo e o colete, ao insuflar, veio um pouco mais para cima, na zona do pescoço, também porque estava a usar um colete normal por baixo. O ar atrapalhou muito o movimento dos meus braços, então, quando o jet-ski do Nicolau Von Rupp, que me puxou para essa onda, chegou perto de mim, para me resgatar, não consegui agarrar a alça da plataforma. Ele encostou-se três vezes e nunca consegui."

"Cada vez que ele se afastava da zona de impacto, quando vinham ondas, eu cansava-me mais e, com o colete a pressionar-me o pescoço, estava a ficar complicado. Na terceira vez, veio uma espuma mais forte e, ao ir ao fundo, acionei a segunda botija de ar do colete, ele insuflou ainda mais. Gostei da sensação de o colete me ajudar a emergir, mas, depois, atrapalhou-me muito os movimentos.

Não me lembrei de acionar o esvaziamento do colete, através de uma alça que está na parte de trás. Nem pensei nisso. Fiquei muito atrapalhado. Mas chegou a mota de água do Sérgio Cosme, que já trazia a Joana Andrade deitada no sled. Quando chegaram perto de mim, ela agarrou-me e ajudou-me a alcançar a alça e a subir, mesmo com tudo super insuflado. Parecia uma bola. Quando subi, o colete já me estava a incomodar muito no queixo e no pescoço, comecei a gritar 'esvazia, esvazia!', ela entendeu, puxou a alça e aliviou-me daquilo.

Quando me deixaram na areia, não estava assim tão cansado, tão abalado quanto isso. Mas, no momento, foi tenso. Depois demos risada e comemorámos, o resgate acaba por ser uma coisa divertida também, porque celebramos tanto as ondas boas, que corram bem, como os resgates, para celebrarmos o espírito de equipa. Toda a experiência da Nazaré valeu muito a pena, peguei ondas boas, surfei bem, os meus amigos que entendem de surf elogiaram as linhas que fiz nas ondas, porque tento, mesmo, surfar a onda grande com tranquilidade, digamos.

Espero voltar, fui muito bem recebido e toda a turma das ondas grandes são amigos meus. Há muitos brasileiros, também. Valeu muito a pena viver estas emoções com amigos loucos, que são loucos, mas sabem o que estão a fazer."