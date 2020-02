O público escolheu os surfistas e, no fim, ganhou o havaiano que foi para o mar com uma GoPro na boca

Pedir às pessoas, abertamente, nessa cartola sem fundo que é a internet, para escolherem quem gostariam de ver numa prova de surf, por mais amigável que seja, não é usual.

É raríssimo, por mais que a prova em questão seja amigável e irrelevante para circuitos, pontos e qualificações, coisas que dominam a vida de um surfista que compita pela vida em vez de viver para surfar.

Uma raridade é, também, olhar para o mar em Carcavelos e, no meio da água entre o acastanhada e esverdeada, culpa da proximidade ao Rio Tejo e à monstruosidade dos bocejos do mar, ver um tipo a remar para ondas de três ou quatro metros, colocar-se de pé na prancha, descê-las, esconder-se dentro de tubos e escapar ao seu fechar de dentes sempre com uma GoPro na boca.

É mais do que raro, é quase uma afronta descarada à sorte.

Anthony Walsh é havaiano, foi escolhido para vir a Portugal ignorar qualquer instinto humano de sobrevivência e ser um dos 16 tipos a desafiar as ondas tubulares pelas quais o Capítulo Perfeito esperou, pacientemente. Ele ganhou no mar onde muitos partiram pranchas, vários se despenharam sem elas e todos participaram num evento que não é, de todo, normal.

Há sete anos, o Capítulo Perfeito começou a distribuir a palavra pelas pessoas, deu-lhes algo a dizer, pediu a quem assiste para votar em quem pretende ver, no mar, com o privilégio honroso de numa certa praia, partilhar apenas com outros dois ou três surfistas ondas no estado máximo de potencial concedido por Neptuno. E sem prioridades

Capítulo Perfeito

Surgiu um formato de evento virado para o inverno, que é friorento nas temperaturas, desconforta ao exigir mais camadas de roupa sobre a pele, mas, para a existência de ondas, é a estação mais benfeitora que há. As ondas de Carcavelos, a praia a meio caminho entre Lisboa e Cascais, prosperam nesta altura do ano e, pela terceira vez, o Capítulo Perfeito lá assentou base.

A organização esperou pela ondulação e pelo vento que conspiraram, em força, esta segunda-feira. Os 16 surfistas com mais votos do público foram para a água pouco depois das 9h e os últimos de lá saíram tarde, já com o sol a fechar a pestana.

Na final restaram quatro corajosos, corpos sobreviventes de porradas aquáticas ao longo do dia e lábios superiores de ondas que, mais entardecia, mais força e grossura e tamanho ganhavam quando se enrolavam, com fúria, contra o chão raso. Muitos partiram pranchas, houve quedas dolorosas só de ver e apenas Anthony Walsh, um havaiano, a ganhar.

Ele surfou todas as cinco baterias com uma câmara GoPro presa nos dentes, foi o único a juntar essa preocupação à de surfar ondas que terminaram com uns bons quatro metros de tamanho e tubos com maior área que muitos estúdios da bolha imobiliária. O português Nicolau Von Rupp terminou em 2.º, o basco Aritz Aranburu em 3.º e o americano Balaram Stack em 4.º.

Um dos quintos lugares ficou para Filipe Jervis, surfista de Cascais, hoje com outros focos que não a competição, que substituiu o amigo Alex Botelho, ainda no Hospital de Leiria a recuperar do susto de vida que apanhou na Nazaré, na semana passada - só esta segunda-feira trocou os cuidados intensivos pelo serviço de Pneumologia.

Sem pontos e qualificações, sem uns a terem prioridades sobre outros durante as baterias, com tubos espaçosos e ondas cavernosas, foi a terceira vez que o Capítulo Perfeito parou em Carcavelos. A gentileza foi retribuída com tubos assustadores de ver da praia, da televisão, por certo de qualquer perspetiva, onde cabia um surfista às cavalitas de outro.

E se na vida tudo é uma questão de perspetiva, é de pedir a Anthony Walsh que mostre o que filmou com a GoPro que sempre levou na boca, com ele, para dentro das grutas do mar. Pode estar aí o ângulo perfeito.