As ondas no mar, os surfistas em terra

Eles são badalados como os melhores, o surf que lhes sai é condizente e, todos os anos, a World Surf League (WSL) organiza um circuito que pára nas ondas mais apetecíveis do mundo e as livra de gente para que fiquem exclusivas a quem habita nesse circuito.

A 26 de março, era suposto que o circuito mundial de surf (Championship Tour) arrancasse na Gold Coast, na Austrália, mas, perante "as indicações da Organização Mundial de Saúde" e o facto de a covid-19 ter sido declarada como "pandemia mundial", a WSL decidiu cancelar o evento.

A entidade também cancelou, ou suspendeu, todas provas que tinha agendadas para março. "O coronavírus está a ter grandes consequências em todos os eventos desportivos e aglomerações de pessoas à volta do mundo e nós não somos diferentes", resumiu Erik Logan, CEO da WSL, em comunicado.

A notícia afeta Portugal diretamente, porque, em março, estavam marcadas duas etapas: na Costa da Caparica, a contar para o circuito de qualificação (QS), e em Espinho, relativa ao mundial de longboard.

E, também, os surfistas. Frederico Morais, este ano retornado ao CT, já estava na Austrália há algumas semanas, assim como Teresa Bonvalot se encontrava na Nova Zelândia, onde aguardava pelo Piha Pro.

Em Portugal, a Federação Portuguesa de Surf já decidira, na quinta-feira, suspender todos os circuitos nacional que tutela - surf, bodyboard, longboard, skimboard, stand up paddle, bodysurf, kneeboard e tow in e tow out.

A lista dos eventos cancelados ou adiados:

Papara Pro Open Tahiti, Polinésia Francesa - cancelado

Piha Pro Junior, Nova Zelândia - adiado

Corona Piha Pro, Nova Zelândia - adiado

Seat Pro Netanya, Israel - adiado

Barbados Surf Pro, Barbados - adiado

Corona Open Gold Coast, Austrália - cancelado

Gala da WSL Awards - adiada

Red Bull Airborne Gold Coast, Austrália - cancelado

Jack's Surfboards Pro, EUA - adiado

Longboard Pro Espinho, PORTUGAL - adiado

Caparica Surf Fest Pro, PORTUGAL - adiado

Central Japan Open, Japão - adiado

Krui Pro, Indonésia - adiado