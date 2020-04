Surf's up, a partir de segunda-feira

O acesso às praias e ao mar vai passar a ser possível já a partir de segunda-feira para a prática de desportos náuticos, segundo o plano aprovado hoje pelo Governo.

Segundo o primeiro-ministro, António Costa, que apresentou o plano em conferência de imprensa, “haverá alguns acessos às praias que passam a ser possíveis” já a partir da próxima segunda-feira (4 de Maio), “designadamente para a prática de actividades desportivas náuticas”.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, anunciou o primeiro-ministro, António Costa-

Também no desporto, a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, definiu o Governo no plano de desconfinamento da pandemia de covid-19.

De acordo com este plano, a prática de desportos individuais ao ar livre, sem a utilização de balneários ou piscinas, vai ser permitida já a partir de segunda-feira.

Relativamente ao futebol, o Governo vai permitir o regresso da I Liga, que foi suspensa em 12 de Março, após 24 jornadas, a partir de 30 e 31 de Maio, e da final da Taça de Portugal, mas não da II Liga.

Estas medidas constam no plano de desconfinamento aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, quanto à transição estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.

Na altura da suspensão, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida na II Liga, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios.