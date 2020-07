Derek Ho, antigo campeão do mundo de surf, morre aos 55 anos

Dois mil e vinte estava em pleno espreguiçamento, o primeiro dia de janeiro a bem-vindar todo o mundo e no Havai, em particular, uns quantos levados da breca, a transbordar de adrenalina enquanto boiavam no mar de Pipeline, quando não estavam a pôr-se de pé dentro dos tão bonitos, quanto assustadores tubos da mais icónica onda do arquipélago. Entre eles, como só podia estar, via-se Derek Ho.

Com já pouco cabelo na cabeça, surfou a sua meia careca destemida ao lado de Kelly Slater, o 11 vezes campeão mundial de surf, ou de Mike Stewart, por nove ocasiões seu homólogo no bodyboard, outras calvices também lendárias. Derek Ho tinha 55 anos e estava no seu quintal aquático, conhecedor de cada metro cúbico de água salgada. Morreu este sábado, levado por um ataque cardíaco, dizem os jornais havaianos.

Derek Ho era uma lenda caminhante no Havai, onde a idade nunca o demoveu de participar nos eventos de surf na ilha. Continuava a remar mar adentro quando as maiores ondulações lá apareciam, dá conta a World Surf League: "Deixou um marca incrível no surf internacional e foi um pilar da comunidade da North Shore durante cinco décadas".

Esteve, em 2018, em Portugal, quando participou no Azores Airlines World Masters Championships, evento que juntou vários ex-campeões e figuras do surf nos Açores. Foi o primeiro havaiano a conquistar o circuito mundial, em 1993, tinha então 29 anos, título ao qual juntou quatro vitórias na Triple Crown havaiana (título para o surfistas com melhor prestação no conjunto de três provas que lá se realizam) e duas no Pipeline Masters.

Derek Ho era o irmão mais novo de Michael, pai de Coco e Mason Ho, ambos surfistas que já participaram, respetivamente, nos circuitos mundiais de surf feminino e masculino.