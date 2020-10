Competir cá dentro, voltar a ser o melhor. Frederico Morais é campeão nacional

Diogo Pombo com Lusa

Ainda nem se sabia, ainda, que a World Surf League decidira cancelar tudo e só voltar a baralhar as ondas no próximo, e já o circuito nacional era o primeiro a fazer os humanos retornarem às ondas a sério, para competirem uns contra os outros. Começou na Figueira da Foz, em junho, e acabou este sábado, em Cascais, quatro etapas depois.

Em todas houve tipo especial a fazer-se às ondas, porque era o único do país a saber o que é passar um ano a competir mundo fora, com os melhores que o mundo em cima de pranchas e em ondas. Frederico Morais ganhou na Figueira da Foz e venceu também na Praia do Guincho, sendo melhor que Luís Perloiro na final e acabando à frente de todos os outros.

Pela terceira vez na carreira, Kikas é campeão nacional de surf.

Depois de erguer o cetro nacional em 2013 e 2015, Kikas, o único surfista luso a disputar o circuito mundial da modalidade, afastou nas 'meias' o compatriota Vasco Ribeiro, que também lutava pelo campeonato, assim como Afonso Antunes, líder à partida para a derradeira ronda. Na 11.ª vez em que se enfrentaram numa bateria de apenas dois surfistas, Frederico Morais, com 13,50 pontos amealhados, fez valer da sua experiência, superando Vasco Ribeiro, quatro vezes campeão, que somou 10,65.

Associação Nacional de Surfistas

Na vertente feminina, Teresa Bonvalot já tinha o título conquistado quando chegou à etapa no Guincho, o terceiro da carreira, depois dos êxitos em 2014 e 2015.

Só tem 21 anos e fechou a prova com uma vitória na final, diante de Gabriela Dinis.