Nas ondas generosas do México, até o rei ergueu em ombros a retirada apressada de Jérémy Flores

A World Surf League não o fez por menos. Para quem está em coordenadas opostas e em outras latitudes no mundo, a contentar-se com o acompanhamento via ecrã, fornecem grandes planos filmados com drones postos no ar sobre Barra de la Cruz, em Oaxaca, na costa do México que se deita virada para o Pacífico: verde abundante por todo o lado, zero edifícios a rompê-lo, um aglomerado de calhaus intocáveis a entrarem no oceano e tantas ondas, alinhadas geometricamente, a quebrarem para a direita.

Se não é idílico, roça-o. O gáudio flutuante e sem fatos de neoprene nos corpos dos felizardos homens e sortudas mulheres que deslizam na água morna e rasgam ondas nos dois metros de altura é a compensação para quem assiste de tão longe. Porque quarta e quinta-feira são de surf com a bitola bem cá em cima, dois dias seguidos de uma etapa que nem é residente do circuito mundial onde Frederico Morais volta a competir, depois de a clausura de uma quarentena o ter impedido de ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No México, a vingança do português em águas temperadas e a porem-lhe à frente as paredes nas quais o seu estilo extrai mais — direitas massudas, longas e rápidas, com dimensão para serem rasgadas com os pés a insistirem nos rails da prancha — fazem-no ultrapassar três heats. Kikas surfou sempre contra brasileiros e eliminou Peterson Crisanto e Yago Dora antes de Jack Robinson, um australiano, o superar por 1.46 pontos nos quartos-de-final.

Tony Heff/WSL

É o equivalente a um 5.º lugar partilhado, cuja taxa de conversão resulta num regresso positivo do português à competição depois de a covid-19 o parar. Fica no 10.º lugar provisório do ranking, dependente, por exemplo, do resultado que Leonardo Fioravanti faça. O italiano é o europeu que resta em prova e um dos potenciais novos estreantes a ganhar etapas do Champinship Tour: nem ele, nem Jack Robinson ou os brasileiros Deivid Silva e Mateus Herdy alguma vez o conseguiram.

Enquanto ondas e mais ondas bonitas de se ver, com formas suaves quando os surfistas entravam nelas e ficando com feitio mais cavado e rápido assim que se aproximavam de terra firme, soube-se uma notícia que recheou a praia ainda com mais relevância. Devido à pandemia e à declaração do governo francês do estado de emergência no Taiti (Polinésia Francesa), a WSL cancelou a que seria a derradeira etapa do circuito antes das Tour Finals, nos EUA, reservadas só para os e as 10 melhores surfistas do ranking.

De repente, o mundo de Jérémy Flores terá desabado um coche.

O francês do gentil olho azul, nascido para a mestria de se refugiar em tubos, tinha avisado, há menos de uma semana, que fez as pazes com o seu fim competitivo. Já pai e à espera de outro ou outra bebé, Jérémy perdeu o fogo que tinha dentro desde que nascera na Ilha Reunião, pedaço de terra onde os tubarões mais curiosidade revelam com surfistas, se mudara aos 5 anos para o Madagáscar e cerrou os dentes na luta para ir escalando, aos poucos, na trituradora vida que é preciso levar até se embarcar na itinerante caravana que apelidam de elite do surf.

Jérémy Flores entrou no circuito mundial em 2007 e disse que este 2021 seria o último ano, julgava ele que se despediria na sua casa adotada, no Taiti, com Teahupo'o no seu quintal afastado a rebentar lá longe, onde o mar forma uma caverna afiada de adrenalina com vista para a ilha selvagem. O cancelamento decretado pela WSL estragou-lhe os planos — o seu último ato teria que ser ali, no México.

A aventura de Jérémy Flores terminou nos quartos-de-final, eliminado por Conner Coffin e acabando com as pernas a tremelicarem com o esforço de surfar ondas tão longas, a cravarem por várias manobras seguidas e que consomem a energia do corpo. Aos 33 anos, ele acabou a admitir o evidente: "Estava a morrer ali fora, é uma sensação de m**** quando sentes as tuas pernas a falharem, no fim das ondas já não tinha nada no tanque".

Já com a boa-disposição leve com os pés na área, falou à entrevista rápida da WSL e admitiu que esse desgaste, o não querer, poder ou ter paciência para puxar pelo corpo com treino para acompanhar a evolução dos tempos que lima o físico dos surfistas das novas gerações. "Não o posso culpar na idade, vemos o Kelly Slater com 49 anos e ainda dá cabo de tudo", confessou, culpando-se pela forma como gere a própria saúde, que "não é a melhor".

Jérémy Flores tentou manter-se "verdadeiro durante todo este tempo" que teve os seus cumes de simpatia com o francês: é dos poucos surfistas a ter conquistado duas Triple Crowns havaianas (2010 e 2017), reinou em Teahupo'o (2015), foi o único francês a tomar Hossegor (2019) e ganhou e sai com 200 heats vencidos no circuito mundial.

O tour perde um dos seus carismáticos feitios e uma das next big things do passado. Jérémy Flores não quis prolongar o tempo como tantos outros, e cada vez mais, o fazem. Trinta e três anos são nada no grande esquema da vida, mas, nas palavras de despedida, ele também confessou que estar a competir algures pelo mundo, longe dos seus, e receber uma chamada da filha a perguntar quando terá o pai de volta em casa "é das sensações mais difíceis que existe".

Jérémy Flores também não quis sair mais tarde, quando já fosse "um saco de pancada para toda a gente" ou a sentir o que ainda sentia agora: "Nos meus melhores dias, sou capaz de ganhar a quem for". O respeito já tinha ganhado e, ao sair da água com a licra pela última vez, foi o quase cinquentão Kelly Slater, curvado perante ninguém quando a conversa é sobre grandeza, a acorrer à beira-mar para o carregar em ombros.