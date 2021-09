Os pais eram surfistas e, aos 18 anos, Francisca Veselko igualou uma proeza: é campeã nacional sub-18 e sénior

Não se pode considerar uma surpresa ver Francisca Veselko bípede com uma prancha debaixo da planta dos pés, a ziguezaguear na flutuação cortante com que o surf rasga qualquer onda que lhe valha para dirigir um humano até terra firme.

Tem como mãe Filipa Leandro, que no seu tempo chegou a vencer duas provas do circuito nacional de surf. É filha de Joe Veselko, outro com passado feito na modalidade e que chegou a integrar a seleção norte-americana. A prol de peixe já nasce a nadar e Francisca dar em surfista foi quase uma evolução natural da descendência familiar.

Cedo se iniciou na prática e, em 2019, virou vice-campeã europeia de surf quando tinha 16 velas de aniversário sopradas. Já tinha vencido, também, o título nacional na categoria de esperanças (sub-18) o ano passado, um par de exemplos de como a genética surfística está-lhe no corpo. No domingo, já se tornara bicampeã júnior.

Mas, esta quinta-feira, fez mais sem sequer molhar o fato ou ter de vestir a licra de competição.

Francisca Veselko é a nova campeã nacional sénior de surf, antes de sequer ser realizada a derradeira etapa do circuito, agendada para entre 16 e 18 de setembro, em Peniche — porque Carolina Mendes, a 2.ª do ranking, desistiu da prova depois de ter confirmada a presença numa etapa do circuito mundial de qualificação, nos EUA, que choca nas mesmas datas.

A desistência da surfista coordenou as contas para Francisca, aos 18 anos, acumular os títulos nacionais em dois escalões e repetir um feito que apenas Teresa Bonvalot conseguira, em 2014 e 2015.

Fê-lo sem ter conquistado qualquer prova até ao momento, no circuito sénior, apesar de nunca ter feito pior do que o terceiro lugar nas etapas de Ericeira, Figueira da Foz, Sintra e Costa Nova. "Acabei por ser premiada pela regularidade que mostrei ao longo do ano”, resumiu, citada pela agência "Lusa".

Francisca Veselko está cada vez mais a provar o quão herdeira é do talento que já morava na família em que nasceu.