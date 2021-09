Um dia que o surf nunca teve, mas que veio para ficar, coroou a rainha Carissa e o Air Medina, “you know”?

Senta-se na prancha, fecha os olhos e estica os braços para o céu, ergue o gesto apoteótico como um presente auto-oferecido, só para ela. Carissa Moore está a boiar nas águas de Lower Trestles, na Califórnia, com os ouvidos acabados de escutar a sirene que lhe desengatilhou estes gestos justificados pela magnitude da ocasião. A havaiana inunda-se dos nervos bem-vindos, não os que quase lhe deram um “completo meltdown” nos balneários, porque acaba de ser campeã mundial pela quinta vez na carreira.

Mas nunca assim, com uma câmara a dar-nos a impressão de estar a palmos de lhe acariciar as beiças, literalmente à frente da surfista, com a espuma de ondas a quebrarem no enquadramento e uma praia povoada de gente. E, também atrás e mais perto dela, um tipo a remar-lhe com alguma pressa para a alcançar. Era Strider Wasilewski, de fato de neoprene vestido, licra branca posta e um microfone na mão.

A revolução no surf seria televisionada, claro, só poderia. Termos um ecrã na palma da mão, no colo ou sentado à nossa frente numa qualquer sala, onde podemos estar a ver um entrevistador abordar uma campeã mundial nem 10 segundos após ela garantir esse título em água salgada revoltosa com ondas, em plena competição, é um estranho sinal dos tempos, mesmo que saciante do apetite de quem quer estar lá e não está.

Carissa Moore nem sabe bem o que dizer, ri-se desajeitadamente, solta as pequenas gargalhadas dos nervos incrédulos e felizes enquanto o imediatismo do repórter a questiona duas vezes. A havaiana, de 29 anos, responde tão sem preparação que “é de loucos”, pára e berra outra, depois até confessa que “as coisas nem correram tão bem” como previa e acaba a agradecer “a toda a equipa” que a segue. Nas costas de ambos, uns quantos adolescentes, transeuntes aquáticos, deslizam por ali com as pranchas a caminho das ondas agora vagadas dos melhores que o mundo tem no que toca a surf.

A surfista natural do Havai já tinha conquistado quatro títulos mundiais (2011, 2013, 2015 e 2019), mas nunca em pleno mar, a poder celebrar a recompensa por algo acabado nesse preciso momento em vez de um conjunto de momentos feitos antes, durante o ano. Nestas novas WSL Finals, ela, ou outra de cinco mulheres, festejariam forçosamente na água. Como ela, também Gabriel Medina foi confrontado com a necessidade repentina de enfeitar com palavras a realização em curso de que tinha acabado de ganhar outro título mundial.

Tony Heff/Getty

Foi, também, uma questão de segundos até o repórter Strider o alcançar no pico de Lower Tresles, onde se deve estar e esperar pelas ondas a roçar os dois metros que dali estendiam elegantemente as suas paredes. Mas teve de abrandar e esperar um pouco — Medina estava abraçado a Filipe Toledo, conterrâneo que acabara de derrotar que, quase se afasta, o deixa em lágrimas e a esfregar os olhos.

Outra vez, a sede por reações in loco e sem tempo para respirações é entornada em cima de um campeão pintado de fresco e ele responde como pode. “Estou tão feliz, atingi o meu maior objetivo no surf, são muitas emoções juntas”, desabafa o pranto humano, intervalando cada breve frase com um “you know?” a fazer de vírgula, muleta habitual no seu discurso em inglês. Gabriel Medina agarra-se ao título de melhor do mundo pela terceira fez (antes, em 2014 e 2018), mas não sai da água logo que ficam dadas as respostas ao par de perguntas imediatas.

O brasileiro fica por mais meia hora a boiar algures, não se sabe onde porque durante esse tempo as câmaras não o focam, mas não toca em areia enquanto o último heat da final feminina desempata a questão entre Tatiana Weston-Webb e Carissa Moore. Assim que a havaiana ganha, passa pelo menos que Medina passou e apanha boleia de uma mota de água é que ambos são transportados em direção à praia, cada um com a bandeia da sua terra aos ombros. No plano, viajam lado-a-lado na água, ouve-se a barulheira da gente que enche terra-firme, captasse um cenário com tanto de instantâneo como de cuidadosamente preparado.

Os dois supostos campeões se o circuito mundial fosse como foi até este ano acabam como os melhores na estreante maneira que a World Surf League (WSL) inventou para garantir que os títulos eram decididos no mar, num dia marcado para tal. Faz sentido, o surf acontece quando uma pessoa está com uma prancha a fazer-se às ondas. Comercial, financeira e atrativamente, também. Deixa que uma ocasião seja publicitada, que a entidade que tudo organiza e transmite antecipe a coisa, que se alicie a gente que gosta e acompanha a modalidade através da condição da qual a vastíssima maioria padece: a distância.

Pat Nolan/WSL

Mesmo que nenhum repórter, entrevistador ou comentador o diga, o novo formato que a WSL estreou na terça-feira também era para chamar mais cliques e ecrã ligados neste dia. Em vez de o homem e a mulher campeões do Mundo serem os que terminam na liderança dos respetivos rankings ao fim de todas as etapas surfadas, a entidade criou as Tour Finals, onde os e as cinco melhores surfistas se qualificaram.

Lá chegados, os líderes desses rankings ficaram à espera de quem sairia vivo de duelos progressivos. Os 4.º e 5.º classificados no final de oito etapas defrontavam-se na bateria inaugural, o vencedor seguiria para defrontar o 3.º, quem ganhasse defrontaria o 2.º e nessa lógica até chegar à final, onde quem amealhou mais pontos durante o ano estava à espera para uma decisão à melhor de três heats. Isto para homens e mulheres.

Ou seja, Gabriel Medina e Carissa Moore poderiam ter discutido o título contra alguém já com 105 minutos de competição em cima no dia (cada heat durava 35 minutos). Filipe Toledo (3.º lugar no ranking masculino) lá chegou com 70 e Tatiana Weston-Webb (2.ª classificada) com 35. O brasileiro perdeu duas vezes seguidas contra o amigo e compatriota, a havaiana naturalizada brasileira ainda ganhou a primeira bateria a Carissa, perdendo as duas seguintes.

Moore sacudiu os nervos do corpo e surfou retilineamente bem cada onda que apanhou após perder o primeiro dos heats, rasgando onda atrás de onda (sobretudo, direitas) com a dose correta de agressividade nas manobras. Acabou a juntar o segundo título mundial consecutivo à medalha de ouro olímpico com que voltou do Japão, este verão, ficando como rainha de coroa dupla do surf em 2021. Provavelmente, do surf na última década, porque essa distinção há muito que não é só de Stephanie Gilmore, sete vezes campeã e derrotada à primeira nestas finais.

Medina navegou no expectável — terminara o circuito com mais de 11 mil pontos que Ítalo Ferreira, o perseguidor mais próximo — e, quando se viu a partilhar a final com o quê de inesperado que Toledo trouxe com ele, descolou e aterrou um aéreo sem esforço aparente em cada um dos heats, dos que só este brasileiro em particular parece ser capaz de fazer voar com a facilidade de barrar manteiga em pão recém-torrado. “Air Medina” é um cognome que ganhou nos últimos anos e quem o inventou acertou na muche.

Pat Nolan/WSL

O cume deste finals day, badalado até mais não nos dias que lhe antecederam, chegou com o costumeiro erguer das taças no palco montado na praia, onde Carissa e Gabriel aguentaram o peso bruto dos troféus depois de toda a gente da WSL que teve a palavra sublinhar “os títulos decididos na água” a cada intervenção. Sim, a revolução no surf foi televisionada e o próprio Erik Logan esteve no púlpito para o confirmar.

É o CEO da World Surf League desde 2019 e tem passado como presidente da Oprah Winfrey Network. Ele terá tido certamente algo a ver com a ideia deste formado estreado nos EUA, da decisão de o manter para os anos que aí vêm ou de quem seguiu pelos canais próprios da WSL ter ouvido Kelly Slater e Mick Fanning a comentarem as finais. Além de deleite para quem assistia, foi também esperteza da parte de quem manda.

Ouvir a candidez da lenda viva americana no — “não somos os melhores dos amigos, não nos damos muito, mas não o queria ver a desperdiçar isto” — e o coração aberto do australiano que era sónico a serpentear pelas ondas — “estou um pouco emocionado, dar-lhe-ia um abraço, mas acho que não consigo furar a multidão na praia” — a analisarem tudo o que era surfado foi uma jogada de enorme valor acrescentado da parte de uma entidade que oferece cada vez mais a quem consome o seu produto, sem cobrar um tusto por isso. Através do site da WSL ou do seu canal YouTube é possível assistir a qualquer heat do circuito mundial sem a necessidade de um registo que seja.

Já nenhum falava na transmissão quando Carissa enchia o palco na praia com o seu sorriso embasbacado, sem forças para levantar o pesado caneco de campeã, optando por o segurar contra o próprio corpo ao lado de Gabriel, que pousou para a fotografia segurando o seu caneco da mesma forma. Nesse momento, os vitoriosos já tinham sido de novo auscultados e outra vez Medina articulou todas as pequenas frases em inglês com o “you know?” que lhe sai quase como um tique, a pergunta automática, talvez o brasileiro nem dê conta do artifício no qual já viciou a sua fala no idioma que não o seu. Nem se aperceba do quão infrutífera é essa pequena questão.

Porque ninguém sabe o que é ser coroado como o melhor do mundo na água, a competir, a fazer pela vida nas ondas, e muito menos alguém saberá o que o brasileiro e a havaiana terão passaram para alcançarem estas mordomias competitivas. Carissa Moore e Gabriel Medina são os primeiros campeões mundiais de surf definidos com este novo formato de distinção feita obrigatoriamente na água salgada. Nós não sabemos o que custa estar ali, muito menos sabemos as sensações que causará, portanto, não, Gabriel, já que perguntas, nada sabemos.