Surf. Já não há surfistas portuguesas a competirem em França, na etapa do circuito mundial de qualificação

As portuguesas Carolina Mendes e Teresa Bonvalot foram, esta quarta-feira, eliminadas nos oitavos de final da etapa francesa do Challenger Series de surf, ao perderem frente às norte-americanas Sawyer Lindblad e Caitlin Simmers, respetivamente.

As duas surfistas lusas terminaram o Roxy Pro entre as nonas classificadas, enquanto Yolanda Sequeira ficou entre as 17.ªs e Francisca Veselko entre as 49.ªs, ao terem sido derrotadas, respetivamente, nas segunda e primeira rondas.

Carolina Mendes superou a segunda ronda, ao bater a havaiana Coco Ho e a espanhola Garazi Sanchéz-Ortun, mas foi batida por Lindblad, que conquistou 16,9 pontos (8,5 e 8,5), contra 11 da portuguesa (6,17 e 4,83).

Pouco depois, Teresa Bonvalot somou 5,6 pontos (0,93 e 4,17), que foram insuficientes face aos 8,14 de Simmers (4,47 e 3,67). Antes, a surfista natural de Cascais tinha superado a segunda ronda, frente à japonesa Sara Wakita e à brasileira Summer Macedo.

Na competição masculina, Frederico Morais, 10.º do circuito mundial de 2021, ainda vai disputar a segunda ronda, frente aos australianos Reef Heazlewood e Jordan Lawler e ao havaiano Eli Hanneman, depois de Vasco Ribeiro ter sido eliminado na primeira.

As provas francesas correspondem às terceiras etapas das quatro etapas da Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), cujos primeiros classificados são promovidos ao circuito mundial (12 na competição masculina e seis na feminina).

As segundas etapas foram disputadas na Ericeira, onde venceram os havaianos Ezekiel Lau e Luana Silva.