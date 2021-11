Teresa Bonvalot venceu nos Açores, agora irá ao Havai para tentar entrar na elite do surf feminino

Pela segunda vez em 2020, saiu da água carregada em ombros, com um boné na cabeça e alguém a erguer a prancha atrás dela, cheia de sorrisos na cara. Teresa Bonvalot venceu o Azores Pro no sábado, na ilha de São Miguel.

A surfista, de 21 anos, derrotou na final a francesa Pauline Ado, antiga integrante do Championship Tour feminino, principal circuito do surf mundial ao qual a portuguesa pretende chegar. "Estou super feliz. É perfeito, vencer duas vezes em Portugal. Estava mesmo a divertir-me na final e não sei se alguma vez apanhei tantas ondas numa bateria", disse a tricampeã nacional, referindo-se à vitória, em maio, na etapa da Costa da Caparica.

É agora líder do Qualifying Series, o circuito de qualificação que, recentemente, foi suplantado em importância pelo Challenger Series — que reúne sete provas espalhadas pelo mundo, das quais os e as surfistas devem retirar pontos para tentarem o apuramento para o Championship Tour (CT), a principal divisão do surf mundial.

Nesse circuito, Teresa Bonvalot é a 23.ª classificada do ranking, atrás de Yoland Sequeira, a melhor portuguesa que vai no 20.º lugar. Ambas deverão em breve viajar para o Havai, onde se realizará o Haleiwa Challenger (de 26 de novembro a 7 de dezembro), derradeira etapa que contabiliza pontos que possam dar acesso ao CT. Só as cinco melhores surfistas do circuito se qualificam para a divisão de elite da próxima época.