934 dias depois, dois génios voltam a chocar

Chamar defensor-mor a um tenista não implica, por obrigação, que ele seja um jogador defensivo, apenas reativo, à espera de existir só com o que é capaz de responder, e não de desafiar. Novak Djokovic não é, de todo, um tenista que tem a fortaleza na defesa, é sim alguém cujas aptidões para ripostar às coisas com que o atacam são brutais.

Naquele dia, no Open da Austrália, essas capacidades foram quase infalíveis e uniram-se a tudo o resto que o sérvio, então perto do seu auge, tinha no seu jogo: uma capacidade atlética incansável, direitas e esquerdas do mais técnico que há, uma cobertura do court supersónica e um jogo mental imperturbável.

Nesse encontro, praticamente passou por cima de quem sempre obrigou, quem fosse, quase a conceder-lhe passagem. Djokovic bateu Roger Federer em quatro sets, com os dois iniciais (6-1 e 6-2) a humanizarem, ao máximo, o suíço que antes e depois era, e é, visto como o provável melhor tenista da história.

Tal demonstração da genialidade do sérvio perante o génio, então, que teve um dos seus dias menos geniais, aconteceu há 934 dias. São quase dois anos e meio.

Quando este domingo anoitecer, Novak e Roger voltarão a dividir um court e uma final, no Masters 1000 de Cincinatti, nos EUA (21h, Sport TV5).

Adam Lacy/Icon Sportswire

Será o 46º jogo entre dois tenistas que, juntos, são donos de 31 torneios do Grand Slam - 19 estão com Federer e 13 moram em casa de Djokovic -, um amontoamento de história que se vai acumulando no meio da segunda rivalidade mais repetida do ténis (duelo mais visto, só os 51 jogos que o sérvio tem com Rafael Nadal).

O ressurgimento físico, mental e, por arrasto, tenístico, de Novak prossegue, com o sérvio a estender e cimentar a sua forma desde a conquista de Wimbledon, em julho.

O renovado Djokovic tem feito mímica do velho Djokovic, não perdoando no seu jogo de resposta ao serviço e atacando em qualquer bola mais solta que venha do outro lado da rede. Já Federer, bom, continua a ser Federer, o gracioso génio cujos 37 anos só parecem ir dando mais eficácia a qualquer pancada com que acaricie uma bola.

O sérvio ultrapassou Marin Cilic nas meias-finais e o suíço superou o compatriota, e amigo, Stan Wawrinka, para se reencontrarem e decidirem como fica o saldo: de momento, Djokovic tem 23 vitórias, contra as 22 do senhor ténis.

Desta vez, que se façam figas e apelem aos deuses para que não suceda a pequena tragédia que, há 934 dias, se abateu sobre Roger Federer. No dia seguinte a perder na tal meia-final em Melbourne, com Djokovic, o suíço rompeu o menisco de um joelho enquanto dava banho às suas filhas gémeas, no hotel