A história, por João Sousa: português está pela primeira vez nos oitavos de final de um torneio do Grand Slam

Nunca um jogador português havia chegado à segunda semana de um torneio do Grand Slam. Até à edição de 2018 do US Open. João Sousa fez história em Nova Iorque este sábado ao carimbar uma presença inédita nos oitavos de final de um dos quatro 'majors', depois de bater o francês Lucas Pouille, 17.º do ranking mundial, em quatro duros sets, com parciais de 7-6(5), 4-6, 7-6(4) e 7-6(5), que se estenderam por três horas e 39 minutos.

Trata-se de uma das melhores vitórias da carreira do minhoto de 29 anos, que já assegurou um salto de gigante na próxima atualização do ranking. Atualmente no lugar 68 na lista ATP, João Sousa deverá reentrar no top 50.

"Já tinha jogado imensas terceiras rondas, mas hoje estava muito focado, sabia que tinha de jogar bem e foi perfeito. Estou muito feliz por estar pela primeira vez nos oitavos-de-final", disse o português sobre este momento histórico da sua carreira, logo após o match point.

Agora, o destino de João Sousa poderá cruzar-se com o de Novak Djokovic. O atual campeão de Wimbledon será o adversário do melhor tenista português de sempre caso bata o francês Richard Gasquet na 3.ª ronda.