Dois anos depois, Federer sai da sombra e volta ao pó-de-tijolo

O tenista suíço Roger Federer vai participar no Masters de Madrid, regressando aos torneios em terra batida após dois anos de ausência, anunciou hoje a organização da prova espanhola, que decorrerá em maio.

Federer, sétimo classificado da hierarquia mundial, anunciou em janeiro, depois de ter sido afastado nos oitavos da final do Open da Austrália, que este ano iria disputar alguns torneios em terra batida.

Aos 37 anos, o tenista suíço é o segundo jogador com mais títulos no Masters de Madrid, com três triunfos, menos dois do que o recordista espanhol Rafael Nadal.

O líder da hierarquia mundial, o sérvio Novak Djokovic, e Nadal, segundo classificado do ranking, também devem participar no Masters de Madrid, que se disputa entre 03 e 12 de maio.