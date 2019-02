Pela primeira vez na história, um português é 1.º cabeça-de-série de um torneio ATP

Já é dono de quase todos os recordes e maiores feitos do ténis português e agora tem mais um: João Sousa vai ser o 1.º cabeça-de-série do ATP 250 de São Paulo, naquela que é a primeira vez que um português arranca um torneio com tal estatuto.

O vimaranense, atualmente no 40.º posto do ranking ATP, terá outra companhia portuguesa no quadro principal do torneio brasileiro, que se disputa na próxima semana. Pedro Sousa, 99.º ATP, defronta na 1.ª ronda o chileno Christian Garin, com quem já perdeu esta temporada, na fase de qualificação do torneio de Sydney, logo no início do ano.

Já João Sousa, como 1.º pré-designado, está isento da 1.ª ronda e na 2.ª irá defrontar o vencedor do duelo entre o tenista da casa Thiago Monteiro e o norueguês Casper Ruud. Curiosamente, Ruud foi o tenista que eliminou Sousa no Rio Open, onde chegou a ser o único cabeça-de-série em prova, perdendo assim uma oportunidade de ouro de vencer aquele que seria o torneio com mais prestígio do seu currículo.