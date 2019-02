Assobiem lá agora: Kyrgios vence Nadal, atira-se para o chão a festejar, provoca o público e deixa o espanhol a falar em “falta de respeito”

Quando Nick Kyrgios entra num court, já se sabe que tudo pode acontecer. Mesmo quando no outro lado da rede desse court está Rafa Nadal, o atual número dois do ranking mundial - na verdade, nada que importe particularmente ao tenista australiano, que tanto oscila entre o 13º como o (atual) 72º posto na lista ATP.

Depois de salvar três match points de Nadal, Kyrgios venceu a partida dos oitavos de final do ATP 500 de Acapulco, por 3-6, 7-6(2), 7-6(6), e festejou sem filtros: atirou-se para o chão, esmurrou o ar e provocou o público, que já o tinha assobiado antes e que o apupava na altura.

É que o australiano de 23 anos não tem uma reputação muito famosa no mundo do ténis - por causa disto e disto, por exemplo - e, no jogo, já tinha sido assistido pelo médico por duas vezes e tinha chegado ao ponto de fazer um serviço "por baixo", um gesto técnico que é permitido mas raramente é realizado.

No meio de tanto drama, a verdade é que Kyrgios superou as dificuldades e venceu... para desagrado de Nadal, que cumprimentou o adversário o mais rápido que podia e disse isto no final: "O Nick tem um talento descomunal, poderia estar a ganhar Grand Slams e a lutar pela liderança do ranking, mas está onde está por alguma razão. Ele tem falta de respeito pelos adversários, pelo público e por ele próprio. É pena porque quando joga como hoje é brilhante…"

Confrontado com as palavras de Nadal, Kyrgios respondeu à letra, como habitualmente: "Podia concentrar-se naquilo que precisa de fazer. Ele não sabe aquilo que passei com as lesões nos últimos tempos e não sabe nada de mim, por isso não o vou estar a ouvir".

Nos quartos de final da prova, Kyrgios vai agora defrontar o suíço Stan Wawrinka.