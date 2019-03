Roger Federer chega a um número impensável: 100 títulos ATP

Quis o karma que Roger Federer chegasse ao 100.º título ATP diante do homem que o havia afastado espetacularmente nos 16 avos do Open da Austrália: Stefanos Tsitsipas. O suíço bateu o grego por duplo 6-4 na final do Open do Dubai e atingiu o redondíssimo número de troféus numa carreira ímpar daqueles que muitos dizem ser o melhor tenista de sempre; bom, neste caso, é o melhor tenista ex aequo de sempre, porque o lendário Jimmy Connors também somou 100 títulos ATP no seu trajeto como profissional.

Federer tem 37 anos e o primeiro título aconteceu em 2001, em Milão.