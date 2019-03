Desta vez o ténis não foi cruel para Thiem

Naquela tarde de setembro ninguém merecia perder. Dominc Thiem ia apontando às linhas e aguentava aquelas bolas pesadas de Rafael Nadal, que parecem mais pesadas do que bala de canhão. A esquerda cruzada a uma mão estava afinada. O austríaco jogava os quartos de final do US Open. No final do primeiro set, o marcador verdinho indicava um resultado brutal: 6-0 para Thiem.

Nadal, essa figura que parece juntar o melhor do homem e de uma besta, meteu a cabeça no lugar e fez o que nunca havia feito: dar a volta depois de um 6-0 no primeiro set, algo que apenas acontecera contra Andy Roddick (US Open 2004), Roger Federer (Wimbledon 2006) e Tomas Berdych (Austrália 2015). “Foi uma moeda ao ar”, desabafou então o espanhol no final da partida que fez faísca durante quase cinco horas. Thiem deu troco: "Vai ficar para sempre na minha mente. O ténis é cruel às vezes. Este jogo não merecia um perdedor".

Alguns meses antes, Thiem tinha perdido contra o maiorquino em Roland Garros (4-6, 3-6, 2-6), a única final de um Grand Slam que jogou. Em 2017 e 2018, já caíra na final dos Masters de Madrid contra Nadal (6-7, 4-6) e Alexander Zverev (4-6, 4-6). Não havia maneira de “Domi”, como é conhecido, levantar um troféu dos importantes. Até que chegamos a 2019 e a Indian Wells, o primeiro Masters 1000 da temporada.

Matthew Stockman

Thiem começou por eliminar o australiano Jordan Thompson (6-4, 7-5). A seguir despachou o francês Gilles Simon (6-3, 6-1). O croata Ivo Karlovic (6-4, 6-3) também não conseguiu parar o rapaz de 25 anos que adora futebol e o Chelsea. A seguir, tocou uma folga a Thiem: Gael Monfils era o rival dos “quartos”, mas acabou por desistir antes mesmo do encontro começar. O serviço de Milos Raonic foi um problema para o austríaco nas meias-finais, mas 2h30 depois foi Thiem a garantir mais uma final no currículo. O rival? Roger Federer ou Rafael Nadal, que o deve sempre transportar mentalmente para aquela tarde de setembro, em que o ténis revelou mais uma vez como pode ser mordaz.

Nadal acabou por desistir por problemas físicos, por isso apenas Federer separava um troféu importantes das mãos do austríaco que tem em Stefan Koubek e Jurgen Melzer as suas referências.

Icon Sportswire/Getty Images

O suíço entrou melhor: 6-3. Ou seja, o mundo girava na direção dos ponteiros do relógio como habitualmente. Federer procurava bater o recorde de seis triunfos naquele torneio, já que partilha o trono com Djokovic (5). Quem estava nas bancadas já esperava testemunhar o 101.ª título do tenista elegante que parece eterno. Mas não foi assim.

Dominic Thiem, quem sabe depois da lição de Nadal no US Open, arrumou a cabeça e subiu o nível do seu ténis. Não haveria lugar a moedas ao ar. Quando o relógio já cantava para lá das duas horas de jogo, Federer atirou a derradeira bola contra a rede. Thiem caiu no chão e tapou o rosto com as duas mãos. Estava a voar. Federer deu-lhes os parabéns com um sorriso genuíno. O austríaco conquistou finalmente o primeiro grande torneio da carreira (3-6, 6-3, 7-5).