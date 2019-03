O colapso de Nicola Kuhn no court: as impressionantes imagens de dor do tenista espanhol

Nicola Kuhn, espanhol nascido na Áustria, filho de pai alemão e mãe russa, é uma das esperanças do ténis mundial e esteve prestes a conseguir uma das melhores vitórias da curta carreira na 1.ª ronda do Masters 1000 de Miami. Frente ao alemão Mischa Zverev, Kuhn, de 19 anos, chegou a estar a vencer por 6-4 e 5-2 e teve oito match points que não conseguiu aproveitar.

E depois chegaram os problemas físicos. Numa altura em que o encontro já se encontrava no 3.º set, Kuhn colapsou no court com cãibras em todo o corpo, ao ponto de não se conseguir mexer ou levantar do chão.