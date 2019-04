Estoril Open: João Sousa estreia-se frente a 'qualifier' e Pedro Sousa joga com um dos gigantes do circuito

O campeão em título João Sousa vai estrear-se frente a um jogador oriundo do 'qualifying' na quinta edição do Millennium Estoril Open, cujo quadro principal decorre entre segunda-feira e 5 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

O tenista português e 50.º colocado no 'ranking' ATP, de acordo com o sorteio efetuado este sábado, terá de esperar pelo desfecho da fase de qualificação, que se joga este sábado e domingo, para conhecer aquele que será o seu primeiro adversário.

Certo é que, em caso de vitória, o vimaranense terá um segundo encontro difícil, diante o belga David Goffin (22.º da hierarquia), que recebeu o último 'wild card' para o quadro principal e lidera o confronto direto entre ambos (4-1).

Já Pedro Sousa, número dois nacional e 107.º ATP, vai defrontar o gigante norte-americano Reilly Opelka, 59.º, de 2,11 metros, na ronda inaugural.

Depois de ter recebido o primeiro convite para o quadro principal, o lisboeta vai tentar bater um jogador que nunca defrontou para igualar o feito de 2018, quando chegou à segunda ronda e perdeu ante João Sousa.

Na competição de pares, João Sousa e o parceiro argentino Leonardo Mayer, ao lado de quem atingiu as meias-finais há um ano e com quem foi semifinalista do Open da Austrália já esta época, vão estrear-se frente a Santiago González e Aisam-Ul-Haq Qureshi, vencedores de 13 e 17 títulos na mesma variante, respetivamente.

Gastão Elias e Pedro Sousa, à semelhança do sucedido em 2018, voltam a formar dupla e, desta vez, para defrontar Ben McLachlan e Matwe Middelkoop, segundos cabeças de série.

O quarto português a disputar a competição de pares, João Domingues vai, por sua vez, formar dupla com o espanhol Pedro Martinez para jogar diante Pablo Cuevas e Jean-Julien Roger.