O demónio vem ao Estoril

Australiano, filho de um uruguaio e de uma espanhola, começou a jogar ténis aos quatro anos e dividiu a vida entre Sidney e Alicante. Os pontos de interrogação, que eram menos dos que os pontos que somava nos courts, pairaram sobre a sua carreira durante algum tempo. Concluiu o ensino secundário na estrada e ouviu conselhos sábios de Lleyton Hewitt, uma lenda aussie. É um “demónio” que luta por cada bola com “mentalidade espanhola”. Esta é a história de Álex de Minaur, um tenista especial que vai estar no Estoril Open entre 27 de abril a 5 de maio.

“É fácil perderem-se com a nossa história, reconheço”, escreveu no “El Español”, em janeiro de 2018, Esther Román, a mãe do tenista. Afinal, foi uma renovação falhada do restaurante italiano da família, em Sidney, que os levou para Espanha. De Minaur tinha cinco anos e jogava ténis há um, saltitando, a partir daí, de clube em clube, até que estacionou no Club Deportivo 40-15, de Adolfo Gutiérrez.

Por ali ficou até aos 12, altura em que o negócio do pai Aníbal, de lavagens de automóveis, deu para o torto e tiveram de repensar o plano. Álex era o número 1 em Espanha, entre miúdos, e Gutiérrez nem cobrava nada pelos treinos, mas a situação era insustentável. A família pediu ajuda à federação espanhola: “No”.

Yong Teck Lim

“Em 2011”, continua a crónica de Esther, “Todd Woodbridge soube que o Álex tinha dupla nacionalidade e convidou-o a ele e ao Adolfo para irem a Roland Garros bater umas bolas. Dois minutos depois, escreveu-me um e-mail a dizer para mandá-lo para Sidney, que a federação australiana ia cobrir tudo. Treinos, treinadores, viagens… Por aquela altura, o meu marido estava em Sidney para ver se o restaurante era viável, por isso acabámos por nos mudar para a Austrália”. Um regresso, portanto.

E as coisas foram acontecendo. A federação espanhola arrepender-se-ia, mas seria tarde demais.

Quem sabe, estas incertezas, estas injustiças que sempre podem acontecer a quem tem talento, tenham ajudado a moldar a cabeça do tenista. Psicologicamente, este desporto é muito violento. Ou como explicou Marcelo Roffé, um psicólogo do desporto, na revista “The Tactical Room” (n.º49): “O ténis e o golf são os desportos mais mentais. No ténis, 70% do tempo a bola não está em jogo e no golf é 95%. Somos o que pensamos. Há que trabalhar muito o manejo da voz negativa e defender a confiança e os pensamentos positivos. Nos desportos individuais há que ter equilíbrio emocional”.

Não deixa de ser curioso que o outro desporto de eleição, apesar de este adepto do Real Madrid gostar de jogar com a bola nos pés, seja o golf. E isto sugere alguma coisa sobre a personalidade e mentalidade do australiano. “Eu amo golf e desfruto a jogar quando posso”, admite à Tribuna Expresso. “Sou, provavelmente, um bocado mais relaxado no campo de golf, mas uma vez competitivo, sempre competitivo.”

Scott Barbour

De acordo com Gutiérrez, numa entrevista à Eurosport em julho, a tal vozinha está bem de saúde. “Pensa que pode ganhar a todo o mundo. É um rapaz muito bom, muito responsável.” Assim descreveu De Minaur, alguém com uma personalidade “atrevida” e “mentalidade espanhola”. Noutra entrevista, ao site da Next Gen, falou em alguém “muito humilde”, que, apesar de “ganhar jogos e fama, as coisas não mudaram para ele”. É “destemido”, garante.

Um australiano com ascendência espanhola e uruguaia. Afinal, como funciona essa mente? "Eu sou muito australiano na maneira da minha cabeça funcionar e sou razoavelmente descontraído. No entanto, gosto do lifestyle espanhol. Digamos que gosto de retirar o melhor de ambos", reconhece a este jornal.

Quinn Rooney

Em janeiro, no Open da Austrália, de Minaur enfrentou porventura o tenista que personifica na perfeição a furia española, o típico exemplo de cabeça fria, coração quente. Na véspera do duelo, Rafael Nadal deixou rasgados elogios para Álex: “Nos últimos dois anos sabíamos que estava para chegar um bom jogador. Ele melhorou muito nos últimos três anos. Hoje, é um dos melhores tenistas do mundo. É a sério. É novo, muito novo. Está a ganhar muitos jogos. Melhora a cada ano que passa. Será um jogo difícil…”

Se nos agarrarmos apenas ao resultado, não foi assim tão difícil para Rafa (6-1, 6-2 e 6-4). “Ele deu-me uma lição! É incrível jogar contra o Nadal e é especial fazê-lo contra uma lenda como ele. ”, diz De Minaur à Tribuna Expresso. E sobre o que ele disse, está certo? “Não sei sobre isso de ser um dos melhores, eu acho que ele disse que eu era dos mais rápidos…”. Nop, Nadal disse mesmo que era um dos melhores: a prova, aqui. E o que lhe disse depois do match point? “Ele disse apenas para continuar a trabalhar muito como tenho feito.”

Hewitt & 109

Se o dinheiro em tempos foi um tema, agora já não é assim. Álex de Minaur é profissional desde 2015 e conta com um registo de 41 vitórias e 32 derrotas, somando quase dois milhões de dólares. Ainda tem 20 anos.

Em 2018, foi escolhido pelos colegas de profissão como o rookie do ano. “Foi uma honra ter sido escolhido pelos meus pares”, conta à Tribuna Expresso. “Mas eu não sinto que tenha criado pressão. Basicamente, eu concentro-me em tentar melhorar todos os dias e a trabalhar o mais que posso. Se eu fizer isso, eu sinto-e confiante que os resultados vão acompanhar.”

Como muitos jovens tenistas, tem em Roger Federer o seu ídolo. Mas não é o único nessa gaveta mágica: Lleyton Hewitt é a outra referência, alguém que acompanhou e acompanha de perto o crescimento do tenista australiano. “Hewitt começou a falar connosco quando o Álex jogou a final de Wimbledon em juniores. Demonstrou que queria ajudar e a um homem assim não se diz não. (...) Estou-lhe muito agradecido porque ele ajuda-nos muito, nos treinos e preparação dos jogos… com tudo. A experiência do Lleyton é muito boa para nós. Mentalmente, faz com que ele acredite que pode tudo, convence-o de que pode ganhar a qualquer tenista que está mais alto no ranking”, explicou Adolfo Gutiérrez nas entrevistas acima mencionadas. A mãe confirmou: “Lleyton Hewitt deu-lhe um apoio incrível. Recebeu-o em sua casa, ajuda-o, responde ao segundo se o meu filho lhe escreve a perguntar algo. Para além disso tudo, é um motivador nato, como era no court”.

Scott Barbour

É assim, Álex? “O Lleyton ensinou-me que o mais importante é acreditar em mim. O trabalho que fiz com o meu treinador preparou-me e foi importante acreditar que podia.”

Quando se estreou na Davis Cup pela Austrália, pela mão do capitão Lleyton Hewitt, De Minaur transformou-se no 109.º aussie a jogar pelo país naquela competição. O que fez o “demónio”? Tatuou o número 109 no peito.

O tenista, atualmente 26.º no ATP, revelou uma grande consistência na escalada no ranking: 1151.º em 2015; 354.º em 2016; 208.º em 2017; e 31.º em 2018.

Fred Lee

De Minaur é um homem que gosta muito de três coisas: ir ao limite por cada bola, bater de esquerda a duas mãos e jogar na relva, talvez venha daí o fascínio por Wimbledon. Outro palco que aprecia é o Open da Austrália, que tem o mesmo terreno do Estoril Open. Que espera desta participação em Portugal? “Eu desfrutei muito quando joguei aqui no ano passado, e espero fazer melhor este ano. É um bom evento e bem organizado, por isso estou ansioso por voltar.” Na última edição, o australiano foi eliminado nas meias-finais por João Sousa. O português venceria o torneio e este ano lá estará para defender o título.

E quanto à alcunha, demon? “Eu penso que é porque, quando estou no court, eu persigo todas as bolas, luto por cada ponto e nunca desisto, por isso eu jogo como um demónio. Fora do court, alguns podem dizer que sou atrevido, mas sou um demónio amigável!”.