Isto é um dia no Estoril Open: o Twitter, os calções de Bruno, o pijama de Bernardo e os berros triunfais de João Sousa

“Foste tu a dar as calças ao Bruno Fernandes?”

Bastou esta mensagem no WhatsApp para perceber que seria uma bela tarde. Esta terça-feira era dia do regresso do campeão João Sousa, mas chegámos antes ao recinto, há que conhecer-lhe as entranhas. Entre burocracias e caminhadas para levantar a credencial, a primeira boa notícia: Stefanos Tsitsipas estava a bater uma bolas com Gastão Elias, à beira da estrada. O rapaz, helénico e épico, nem estava a bater as bolas com muita pujança, mas o cabelo esvoaçava e os pés deslizavam, oferecendo um belo quadro.

Com a credencial no lugar onde outros recebem medalhas de ouro, voltamos a passar por aquele discreto court de aquecimento e afinamento. Já não estava Tsitsipas, agora era Gaël Monfils, um francês que costuma vestir um sorriso na cara.

Uma viagem ao Twitter explica a história das calças. O jogador mais importante da temporada do Sporting, Bruno Fernandes, foi barrado à entrada do Estoril Open porque estava de calções. Alguém lhe salvou o dia e lá lhe arranjaram umas calças. Gonçalo Paciência, numa fotografia de Bernardo Silva no torneio, não perdoou o canhoto do Manchester City. “Bruno Fernandes, não foi de calções… mas com essa camisola de pijama devia ter sido proibido também”, escreveu, juntando uns emojis envergonhados. Fernandes deu troco: “Ele tem moral, eu não mano”.

O recinto está como sempre, quem sabe mais curto no espaço e na oferta. Há barraquinhas para comer e beber, há as tradicionais tendas das marcas, que depois desafiam quem por ali passa a jogar qualquer coisa. A atração que talvez mais seduzia os miúdos era a bola de ténis gigante que fazia de touro, num rodeo.

John Millman e Bernard Tomic jogavam no Court 3, deixando boas impressões, enquanto Carreño Busta (campeão do Estoril Open em 2017) e Jeremy Chardy ocupavam o court principal, que esperava a estreia de João Sousa. Busta até começou bem (7-5) mas, depois, Chardy passou-lhe por cima: 6-1 e 6-2.

O sol quebrava qualquer um. A brisa, que provavelmente baralha as contas de cabeça dos tenistas, aliviava. João Sousa e Alexei Popyrin entram finalmente no palco principal perto das 15h30. O duelo começou nove minutos depois, com uma longa troca de bolas, deixando a promessa de uma boa partida.

Pouco antes, quando Bruno Fernandes entrou no court, parecia ouvir-se o festejo de um golo. Os miúdos gostam dele. Bernardo, mais longe lá em cima, acenou umas vezes quando lhe gritavam o nome. Enquanto o futebolista do Sporting estava mais sossegado na cadeira, o futebolista da Premier League estava mais mexido, na conversa com os amigos, a dar entrevistas ou a ir buscar as cervejas.

NurPhoto

Popyrin agradou à malta. É alto, esguio, move-se com segurança. A pancada intriga porque sai forte e nem por isso se ouve aquele “paaa”. Tem pinta e mete muito peso no serviço. Quebrou rapidamente o jogo de serviço do português e colocou-se em vantagem por 3-1.

“Quando ele começa a falar…”, já se ouvia na bancada. Ele é João Sousa, vimaranense que tem longos monólogos na terra batida. Às vezes ajuda, outras nem tanto. A língua, por vezes, é o “impropriês”. Ou seja, é canelada da boa nas boas maneiras, aos berros, uma estratégia para empurrar a frustração para lá e focar.

“‘Bora, João!”. Aquela gente lembrava-o que não estava sozinho.

Popyrin chegou aos 4-1, cometendo alguns erros pelo meio, mas as pancadas eram venenosas (de direita acelerava e procurava as linhas, com a esquerda controlava). Sousa estava a ter dificuldades para acompanhar.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

O primeiro rugido de João Sousa aconteceu às 16h04. E tudo mudou, apesar das reticências entre a multidão. Tem piada que a bancada vai medindo o que supostamente Sousa necessita. Seja galo, erro não forçado ou as gritarias do tenista, que ameaçam desabar o equilíbrio, aquela gente serve de muleta em tons diferentes. Quase como uma mãezinha que diz “tem calma, vai correr tudo bem”.

NurPhoto

Depois do rugido, o português assinou três grandes bolas, reduzindo para 2-4. Depois, mais uma bela jogatana aliada a uma dupla falta do australiano, 3-4. O jogo de Sousa estava mais sólido e Popyrin ia dando sinais de que às vezes duvida, denunciando essa incerteza quando olha para alguém na bancada. E mais um jogo para Sousa: 4-4. O rival vai dizendo para esse alguém “não dá…”.

O português acabaria por conquistar o primeiro set por 6-4, em 52 minutos. No segundo set, a qualidade do miúdo de 19 anos veio à tona definitivamente. Afinal, já ganhara Roland Garros em juniores e aquela preparação e técnica prometem, até para quem não percebe muito do assunto. Foi mais ou menos avassalador, com direito a uma viagem ao chão da raquete de João Sousa, quando estava 40-0 com 4-1 no placard. “Calma, João”, diziam-lhe. Nada feito, o miúdo afinou: 6-2.

NurPhoto

“Vamos a ele, pá!”, atiravam da bancada. A primeira bola do terceiro set, ao contrário dos últimos dois, foi curta, com direito a subida à rede de Sousa. As boas combinações e escolhas deram-lhe um confortável 5-2.

O momento deste set foi quando respondeu a um amorti de Popyrin com um amorti sublime. Aqueles segundos em que a bola cumpria o curto itinerário, deixou toda a gente em suspenso. Silêncio. Quando a bola beijou a terra, a explosão. Sousa cerrou dentes e punho. Já não ia fugir. Ele sabia. O melhor português da história do nosso país teve três oportunidades para fechar e fechou as contas à primeira, com um ás. O campeão voltou e ganhou.

“Fiz um bom encontro”, disse no fim, no coração do court, com as bancadas a despirem-se. “É sempre difícil para mim as primeiras rondas deste torneio. O vosso apoio foi incrível. [O Popyrin] é um grandíssimo jogador, vai estar no topo durante uns anos. Foi um bom encontro de ténis. Alguns nervos como tem sido habitual aqui…”, admitia.

João Sousa volta a entrar em ação na quinta-feira, contra David Goffin, nos oitavos de final do torneio.