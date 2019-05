Estoril Open: Ora aí está uma estreia para João Domingues, que está pela primeira vez nos 'quartos' de um torneio ATP

O português João Domingues avançou esta quarta-feira para os quartos de final do Estoril Open em ténis, após desistência do adversário John Milmann, quando vencia por 6-3 e 2-1, confirmando assim o melhor registo pessoal em torneios ATP.

O tenista de Oliveira de Azeméis, 214.º do 'ranking' mundial, beneficiou de um aparente problema físico do australiano, 50.º, ao fim de 57 minutos de encontro no 'court' central.

Na próxima ronda irá encontrar o vencedor do embate entre o argentino Guido Andreozzi e o grego Stefanos Tsitsipas, primeiro pré-designado da prova e 10.º da hierarquia mundial.