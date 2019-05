Stefanos Tsitsipas: "Os portugueses são muito simpáticos. Venho da Grécia e acho que temos muito em comum"

Num desporto há muito dominado pelo tríptico Federer-Nadal-Djokovic, todos eles já na casa dos 30, não há jogador que represente melhor a nova geração de tenistas do que Stefanos Tsitsipas. E não é só por, aos 20 anos, o grego já ser dono de dois títulos ATP e o mais jovem jogador do top 10 atual. É também pelo estilo, que combina tranquilidade e espetáculo — o ex-jogador britânico Greg Rusedski diz que se parece a Bjorn Borg e não será só pelos cabelos longos —, e pela forma como se aproxima dos fãs através das redes sociais, onde vai relatando em vídeo as suas aventuras dentro e fora dos courts.

Filho de tenistas e neto de um antigo internacional pela seleção nacional de futebol da URSS, Sergei Salnikov, Tsitsipas já fintou a morte e diz-nos a partir de Monte Carlo que é daí que vem a sua mentalidade destemida. Há um ano aterrou no Millennium Estoril Open recém-chegado ao top 50, agora será a grande figura do torneio. A seguir, claro, a João Sousa, que o derrotou nas meias-finais em 2018, a caminho de se tornar o primeiro português a vencer o Estoril Open.

Em 2017 chegaste ao Millennium Estoril Open como nº 44 do Mundo e sem qualquer título ATP. Agora és top 10, tens dois títulos no bolso e foste campeão das Next Gen ATP Finals. Quais são as diferenças entre o Stefanos de há 12 meses e este Stefanos?

Este é um Stefanos mais experiente, um Stefanos que encontrou a confiança no seu jogo e na sua personalidade enquanto jogador e que entretanto bateu alguns dos melhores tenistas do mundo. É um Stefanos que melhorou, posso dizer, de forma extraordinária, ao trabalhar muitas horas no court e no ginásio. Acho que também estou mais... homem, entendes? No ano passado era um miúdo, agora sinto-me mais um homem [risos]. Acho que essas são as mudanças principais. E penso que sou um jogador mais poderoso, o meu jogo por estes dias tem muito mais força.

É a segunda vez que vens ao Estoril Open, agora com outro estatuto. O que te fez decidir voltar a Portugal?

Bem, para começar o bom tempo e as pessoas. E as infraestruturas do torneio, que são muito boas. A comida... São muitas coisas, muitas coisas de que gostei no último ano. O hotel também era fantástico, junto à praia. Acho que o Estoril Open é um bom torneio para se jogar antes dos grandes Masters 1000 em terra batida, em Roma e Madrid. É um belo sítio para jogar e o público português é muito simpático. Especialmente para mim que venho da Grécia, acho que temos muito em comum.

Quando eras miúdo eras bom futebolista e também não te saías mal na natação. Mas escolheste o ténis. Há, aliás, uma história sobre a forma como anunciaste ao teu pai que tinhas escolhido o ténis.

Sim, sim, é verdade! Levantei-me da cama a meio da noite e fui acordá-lo para lhe dizer que ia dedicar-me ao ténis [risos].

NurPhoto/Getty

Há um par de anos tiveste uma experiência complicada, em que quase morreste afogado em Creta, onde estavas a jogar um torneio do circuito Future. Foste salvo pelo teu pai. Em que medida é que isso te mudou?

Acho que mudou a forma como passei a valorizar a vida e tornei-me também alguém com uma mentalidade muito destemida, sem medos. São as duas coisas que posso dizer que mudaram na minha vida depois desse episódio. E tenho ainda mais amor pela minha família.

Durante o Open da Austrália deste ano, em que chegaste às meias-finais, disseste que gostavas de ter mais amigos no circuito. Estás a ter alguma sorte nesse particular?

Sim, sim, acho que consegui fazer alguns amigos entretanto [risos]. Não sei se eles leram o que eu disse ou não [risos]. Na verdade, tive agora um belo almoço com alguns deles aqui no torneio de Monte Carlo, tivemos uma boa conversa. Gostava que isso acontecesse com mais frequência, mas às vezes, no ténis, não é fácil conseguires ter uma ligação ou uma amizade com alguém no circuito porque, para todos os efeitos, somos rivais ou futuros rivais. Mas, sim, daí para cá fiz alguns amigos [risos].

Tens apenas 20 anos e és um dos jovens mais promissores do circuito masculino. O que há ainda para melhorar no teu jogo e na tua mentalidade?

Acho que tenho de ser mais agressivo na forma como abordo as partidas. E preciso também de jogar mais e melhor na linha de fundo.

Está a ser um 2019 em grande para ti. Ganhaste mais um torneio (em Marselha) e entraste no top 10. Mas o que é que ainda esperas conseguir até ao final da temporada?

Gostava de acabar o ano no top 5 e com mais alguns títulos do ATP no bolso.