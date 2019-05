O campeão não rugiu. E caiu

Os courts de ténis às vezes podem, se a imaginação estiver naqueles dias, soar a uma arena medieval. A terra que vai levantando, à espera da fúria. Espera-se a glória do gladiador preferido do povo, que vai olhar nos olhos uma qualquer besta. O calor era implacável, não corria a brisa dos últimos dias. Parecia o inferno. Os abanicos faziam dançar o oxigénio, mas era insuficiente.

Que venha o ténis.

Cedo se viu que João Sousa, o tal guerreiro das gentes da terra, não levava na mochila a paciência e as ferramentas necessárias para caçar David Goffin. O olhar do português, que muitas vezes viaja até à bancada, estava desconfiado. Ferido, de quando em vez. Não ameaçava como noutros dias. E o medidor-chave para compreender a mente de Sousa é o rugido. Se esse foi o catalisador para virar o encontro contra Popyrin, esta tarde nunca chegou. Mas os monólogos, sim. Sentia-se impotente. E, se às vezes fala para todos os lados para se encontrar, agora revelava apreensão.

“Não há um erro, não há um erro!”, parece ter chegado a dizer para o treinador na bancada. Goffin, atual 25º do ranking ATP, estava sólido. Sereno e a bater as bolas muito dentro do court. Mesmo que sejam aparências, e isso serve para qualquer desporto, quem não extravasa as emoções, parece estar menos vulnerável, menos frágil. O leão da casa estava desconfiado, derretendo a cada ponto as soluções que em tempos idos encontrara.

“O David esteve muito bem, demonstrou por que razão já foi top 10 mundial”, diria João Sousa na ressaca imediata à derrota amarga. “Não consegui encontrar soluções para virar o encontro a meu favor, não consegui jogar taticamente da forma que tínhamos pensado jogar, também por mérito do David, por ter jogado um bom encontro. Foi melhor do que eu, jogou a um nível mais alto. É merecedor da vitória.”

Goffin, um belga de 28 anos, é treinado por Thomas Johansson, um sueco que venceu o Open da Austrália em 2002 contra Marat Safin, um dos ídolos de João Domingues, o português que está a fazer um brilharete no torneio e que sexta-feira defronta Tsitsipas nos quartos de final - a Tribuna Expresso falou com ele e vai publicar a conversa na sexta-feira de manhã.

‘La Goff’, como também é conhecido o belga, quebrou logo um jogo de serviço a Sousa no arranque do primeiro set. “Bora, João”, começava a ouvir-se nas bancadas. Ele estava demasiado calmo para o Sousa do costume. Talvez esmagado pela qualidade do rival, talvez impotente por não saber como morder o outro.

Viu-se um bom ténis durante muitos momentos desta partida. O tenista da Bélgica ia errando sempre menos, João Sousa ia arriscando para não se limitar a defender, oferecendo alguns pontos. O marcador chegou rapidamente aos 4-1 para Goffin. A seguir, Sousa terá eventualmente até assinado o melhor jogo (em branco), devolvendo um break. Os jovens das escolas convidadas iam tentando amparar o rapaz da casa, campeão em título que se ia frustrando com os amortis belgas, mas nada feito: 6-2.

Na bancada tinha-se a sensação, até pelos desabafos que se ouvem, que Sousa estava impaciente. O segundo set seguiu o seu caminho até ao 2-2 com normalidade, mas lá está ele a olhar para a bancada outra vez. E não fala. Depois, parece aborrecer-se com o pai e desabafa: “Assim não”.

Goffin continuava sólido, na cabeça e no jogo. Tinha de dar menos passos e investir em menos movimentos do que o adversário, o que significa que estava por cima, no controlo. Dois-quatro. O cenário está negro, porque o ténis de Sousa não morde como antes nem o rugido chega. “A cabeça já está noutro lado”, sentenciou um adepto. Com o 5-2 para Goffin, chegaram as bolas novas para fecharem o encontro. Uma hora e 20 minutos depois, match point e 6-3. O campeão caiu e o público despediu-se com carinho.

“Foi um jogo com muito fair play. Lamento pelo jogo de hoje”, diria Goffin na flash, no coração do court, sensível à desilusão das pessoas. “Foi o jogo que precisava, com pressão, com o público contra mim. Dá-me muita confiança, tentarei ficar assim,” prometeu.

Sousa estava bem resolvido na conferência de imprensa. “Qualquer derrota é amarga. Em casa, com o público a tentar puxar por ti e não conseguires fazer um bom encontro é duro. É difícil aceitar que o outro seja melhor do que tu. Não arranjei soluções para o ténis dele. Há que tentar melhorar, ser melhor jogador. Tenho vindo a trabalhar bem, mas os resultados não têm sido os que esperávamos. O ténis é assim. Às vezes é frustrante”.