João Domingues e o reencontro com Tsitsipas: “Ele comigo é cinco estrelas, é muito porreiro, gosta muito de mim”

Começou a jogar ténis aos seis anos, graças ao pai e tio-avô, e nunca mais largou a raquete. Encantou-se por Marat Safin, Roger Federer e Frederico Gil. Adepto ferrenho do FC Porto, João Domingues (214 do ATP) está a viver um sonho na capital. Tudo começou no qualifying do torneio contra o sueco Elias Ymer. Seguiram-se Alex de Minaur (26) e John Millman (50), que abandonou por lesão. Esta sexta-feira está agendado um reencontro com Stefanos Tsitsipas (10), um grego contra quem se dá muito bem e até já jogou na sua Oliveira de Azeméis.

Quando entraste em campo contra o Alex De Minaur, o que dizia a vozinha na tua cabeça?

Dizia que tinha as minhas chances, que queria aproveitar jogar neste grande torneio. Jogar em casa é sempre especial, com o apoio de todas as pessoas no estádio. Foi sem dúvida especial.

Mas o adversário não intimidava?

Não me intimido com o ranking, sinceramente. Era um grande jogador, sabia que ia ser bastante difícil, mas sabia que ia ter as minhas chances, e tive, e aproveitei.

Como preparaste o jogo? Disseste que exploraste a direita dele na passada... Costumas ver alguns jogos do teu adversário ou o treinador deu a papinha toda?

Eu também faço o meu trabalho de casa, mas a função do treinador é ver os outros adversários, como jogam, os pontos menos bons deles, e foi isso que aconteceu. A minha equipa técnica deu-me a lição bem estudada e eu consegui concretizar em campo o que eles pediram para fazer.

Quando a terceira bola de um encontro é como aquela contra Millman sentes que estás num dia bom? Ou há muitos mundos dentro de um jogo de ténis e tudo muda rápido?

(risos) Nãão, num jogo de ténis as coisas mudam muito rápido. Tanto podes estar a ter o controlo do jogo, como o jogo pode virar. Depende dos momentos. Nunca pensei nisso no terceiro ponto (risos). Um jogo de ténis não é só um ponto, são muitos.

Quando viste o John Millman desistir, quando estavas por cima, custa não acabar o jogo ou as pernas agradecem?

Custa-me não acabar o encontro, como disse na conferência de imprensa. Não era a forma que eu desejava ganhar. É um momento marcante, porque é a primeira vez que chego a uns quartos de final de um ATP. Em Lisboa, em casa. Fiquei muito feliz por ter passado à ronda seguinte, mas, de qualquer das formas, foi um sentimento estranho por ele ter desistido.

Dizias que é a primeira vez que chegaste aos “quartos” de um ATP. Que tal?

É a concretização de mais um objetivo. Estou a colher os frutos de todo o trabalho que tenho desenvolvido com a minha equipa técnica. Está-se a notar.

Agora segue-se Stefanos Tsitsipas, que está ali a bater umas bolas [o grego estava a treinar no court ao lado do lounge dos tenistas]...

Já o conheço há alguns anos, conhecemo-nos bem. Já joguei com ele duas vezes. Toda a gente sabe quem ele é, top-10 do mundo. É um grande jogador. Tenho de estar ao meu melhor nível, ou melhor ainda, como nunca tive, para o bater. Como disse antes, tenho as minhas chances. Vou entrar no campo com motivação e determinação para fazer o melhor que conseguir e… ganhar. É o meu objetivo.

NurPhoto

Como foram esses dois jogos contra ele?

Um foi na meia-final de um 25 mil em Oliveira de Azeméis. Era o número 1 do mundo de juniores e jogou porque o meu pai, que fazia parte da direção do torneio, lhe deu o wildcard. E acabou por ganhar, foi o seu primeiro título no circuito profissional de Futures. Em seis meses, saiu dos Futures, fez logo final, final e jogou Challengers. Ele comigo é cinco estrelas. Falávamos muitas vezes. Sempre que me encontra… ele gosta muito de mim, é muito porreiro. O outro jogo foi num Challenger na Holanda. Foram dois jogos duros, no sentido em que tive a minha chance, mas ele foi melhor, venceu. Já foi há dois anos. Nós os dois mudámos, o nosso ténis mudou, estamos diferentes. Obviamente que ele está agora em n.º10 (risos)... Está muito melhor do que na altura. Eu também estou cada vez melhor e mais completo. Vai ser um bom jogo. Joguei contra ele num Future, num Challenger e agora num ATP.

Tsitsipas é o n.º10 do ranking. É o melhor com quem já jogaste?

Eu já joguei... com o Kevin Anderson, que já foi 5 do mundo. O [Ernests] Gulbis também foi top-10. Joguei com o [Fabio] Fognini, no ano passado, quando estava em n.º12. É sempre bom jogar contra grandes jogadores, é para estes jogos que trabalhamos diariamente.

Como defines o jogo dele?

Ele é um jogador bastante completo. Está na elite do ténis, é um grande jogador. Não sei, tenho ainda de falar com a minha equipa técnica.

Tens cá amigos e família?

Tenho, tenho. Têm vindo de Oliveira de Azeméis apoiar-me, amigos que não são de Oliveira, que são do Porto, e mesmo aqui em Lisboa tenho tido excelente apoio. Não me posso queixar.

Carlos Rodrigues

É mais fácil a jogar para eles ou a ansiedade vai traindo o teu ténis?

Para ser sincero, no início do torneio é sempre mais difícil. Fico mais nervoso, porque também quero mostrar às pessoas que trabalham diariamente comigo e aos meus familiares que estou a jogar bem, que estou a fazer um bom trabalho. Não é todos os dias que me veem a jogar desta forma, mas, à medida que o torneio se vai prolongando, sinto-me cada vez mais confortável a jogar.

Como é a rotina de um tenista num torneio destes?

Joguei ontem [quarta-feira], singulares e pares, acabei o dia às seis da tarde. Tive de fazer recuperação, fisioterapia, massagem. Hoje de manhã [quinta-feira], tinha treino às 11h, cheguei aqui 09h30, para fazer as minhas rotinas de aquecimento, fisioterapia e preparação antes do treino. Treinei duas horas, das 11 à uma. Depois almocei e agora segue-se a recuperação para estar bem amanhã [sexta-feira].

A arquitetura ajuda de alguma maneira o tenista João Domingues?

Ajudou-me. Tive um ano na faculdade e isso fez com que tivesse uma perspetiva e abordagem diferentes na minha forma de ver certas situações no ténis.

NurPhoto

Ainda esperas acabar o curso ou pensas viver do ténis muitos anos?

Espero que o ténis dure durante muito tempo. Quem sabe. Era a minha segunda paixão, adorava o curso. Nunca se sabe, a porta está aberta.

Consigo perceber porque os teus ídolos são Frederico Gil e Roger Federer… mas porquê Marat Safin?

Safin era o que eu gostava de ver jogar quando era miúdo. Pela sua irreverência, pelo jogo em si. Sempre foi um dos meus jogadores preferidos. Mas as coisas vão mudando, a minha perspetiva em relação a vários jogadores, vou-me identificando mais ou menos, consoante vou crescendo.

Hoje em dia quem são, então?

O Federer é o Federer, não é? (risos). É irrefutável. Mas tenho outros jogadores que admiro muito, que me identifico imenso com eles, em termos de estatura, não tão grandes. Gosto muito do [Diego] Schwartzman e do [Kei] Nishikori. Admiro imenso pessoas com estatura mais baixa do que o normal. Não me vou identificar com jogadores com dois metros e tal, porque não é o que eu sou, não é?

Em que torneio sonhas jogar um dia?

Roland Garros! Ganhar aqui e Roland Garros...