Sonhar alto e cair de pé contra um gigante

Vinte minutos antes da partida começar, João Domingues escapou do lounge dos tenistas e trocou, na fronteira, uns beijos com sabor a casa com a pessoa que sorriria a cada alegria e angústia durante o encontro, relativizando tudo. Era a sua melhor performance num torneio ATP e logo em Portugal. Quando entraram no court, Domingues e Tsitsipas exibiam jeitos diferentes. Os passos do grego pareciam pesar toneladas, caminhava como um gigante, com os ombros a dançar, a abrir espaço. O português descobriu uma ovação e, pacato, ia levantando os olhos para identificar quem estava onde. Ouviu-se um sotaque que talvez denunciasse quem tenha feito a A1 até ao Estoril. E ele sorriu.

Enquanto batiam umas bolas para afinar as pancadas, já que aquecer não era necessário, uma informação do speaker fez João Domingues parar e olhar. Acabavam de anunciar um novo treinador, Larri Passos. Mas não é exatamente assim: mantém-se tudo mais Larri Passos, o ex-treinador de Guga, o tenista brasileiro que chegou a número 1.

“Olha a diferença no ranking entre eles…”, gracejavam dois homens na bancada. Esperavam uma matança. Domingues apresentava-se competitivo, mais austero na ambição, tentando prolongar as bolas e deixar o risco para o rapaz loiro. Quer manter-se vivo durante muito tempo. Quando o marcador diz 1-1, depois de algumas bolas na rede do grego, um dos homens desabafa: “Bom, já não é uma bicicleta”. Ou seja, já não leva duplo 6-0. João Domingues apresentar-se-ia a estes dois cavalheiros.

NurPhoto

A mão foi ficando solta, a coragem não tremia. O português, atual 214 do mundo, tinha diante dele o número 10, alguém com quem já havia jogado em Futures, precisamente em Oliveira de Azeméis, a terra de Domingues, e num Challenger na Holanda.

Apesar da esquerda a uma mão de Tsitsipas estar a ferver e, admitamos, ser linda de morrer, o português chegou aos 5-3. João respondia com outras esquerdas, a duas mãos e até no ar, mostrando o que dissera à Tribuna Expresso na véspera: “Não me intimido com rankings”.

O grego foi acertando o seu jogo. “Ataca-lhe a esquerda, ataca-lhe a esquerda”, berrava alguém da bancada. O primeiro set foi resolvido em tie break, que acabaria por ser favorável ao jogador mais talentoso, que metia mais peso nas bolas e acelerava sempre que podia.

O segundo set começou com a promessa de alguma variabilidade no jogo do português. Dois amortis no primeiro jogo de serviço pareciam servir não só para criar problemas como também para criar dúvidas.

Não que seja necessário, mas também se vê a super-qualidade de um tenista quando lhe mandam as bolas para os pés, a meio caminho no court. Tsitsipas é de outro campeonato, não há outra maneira de o dizer. E isto só agradece o grande encontro que assinou João Domingues, o n.º3 de Portugal.

Depois de um toma-lá-dá-e-toma-lá de quebras de serviço, o jogo de Tsitsipas estava ainda mais forte, porque as pancadas de Domingues pareciam mais frouxas. Mas ele vai falando sozinho, diz coisas como “vá, vá, vá” para voltar a focar-se e volta a subir. Esta solidão no ténis é das coisas mais intrigantes no desporto. Toda a gente fala para eles e eles, doidos para desabafar ou pedir conselhos, têm de estar ali, fechados numa caixa invisível.

NurPhoto

O encontro chegou aos 4-4 e as meias de João Domingues já denunciavam a dureza que foi para ali chegar. Uma esquerda monstruosa de Tsitsipas, com uma mão, claro, assinou mais um break: 5-4 para o grego. O público levitou. João sorriu. Seguiu-se um jogo em branco, não sem antes uma bola ter partido as cordas da raquete do português, quem sabe para ser uma metáfora da partida. Foi até ao limite: 6-7 (3-7), 4-6.

No final, na tradicional entrevista rápida ao vencedor, o grego perguntava ao público se tinham assistido a um grande jogo de ténis e revelou que a relação entre ele e Domingues é muito boa: “É uma das melhores que tenho no circuito”. Questionado sobre o duelo em Oliveira de Azeméis, o grego agradeceu ao pai de Domingues, por lhe ter entregado um wildcard e dado confiança. “Foi onde tudo começou. Foi o início para chegar aqui.”

Domingues saiu do court como entrou, discreto, “muito humilde”, como nos garantia na véspera alguém das entranhas da organização. Nunca se atraiçoou, competiu e, apesar do desfecho, vale a pena citar uma reflexão Xesco Espar, um ex-treinador de andebol e coach, na última edição da revista “The Tactical Room”: “Perder está no caminho de ganhar, não está no lado oposto. Perder e ganhar não são antagónicos”.