Como João Sousa bateu um bom amigo para chegar aos oitavos de final de Genebra

O tenista português João Sousa, 70.º classificado do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Genebra, ao vencer o argentino Leonardo Mayer, 68.º da hierarquia, em três 'sets'.

Frente ao habitual companheiro na variante de pares (e bom amigo), Sousa venceu por 6-2, 6-7(6) e 6-4, em duas horas e 21 minutos, desempatando o histórico de confrontos entre os dois tenistas, que registava uma vitória para cada. Sousa e Mayer fizeram história no início do ano, ao chegarem até às meias-finais do Open da Austrália, em pares.

Na próxima ronda, nos oitavos de final, o vimaranense vai defrontar o espanhol Alberto Ramos-Vinolas, número 91 do mundo, que afastou o italiano Adrian Mannarino, sexto cabeça de série. João Sousa chegou à final deste torneio em 2015, perdendo então para o brasileiro Thomas Bellucci.