Quase 1500 dias depois, o regresso de Federer a Roland Garros foi um passeio

Um tranquilo passeio sem sobressaltos. Assim foi o regresso de Roger Federer a Roland Garros, 1455 dias depois da última vez que havia pisado a terra batida de Paris.

O suíço, 3.º do ranking mundial, venceu sem dificuldades o italiano Lorenzo Sonego em três sets, com parciais de 6-2. 6-4 e 6-4, e está na 2.ª ronda do torneio francês, onde foi campeão uma única vez, em 2009. Esta é a 60.ª vez consecutiva que Federer passa uma 1.ª ronda de um torneio de Grand Slam.

Na 2.ª ronda, o helvético vai defrontar o alemão Oscar Otte.

Quem também já está na 2.ª ronda é Stefanos Tsitsipas, vencedor do Estoril Open, que venceu o alemão Maximilian Marterer por 6-2, 6-2 e 7-6(4).