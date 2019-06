Em mais um duelo para a história, Nadal venceu Federer

O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão em título e segundo cabeça de série de Roland Garros, qualificou-se hoje pela 12.ª vez para a final do segundo torneio do 'Grand Slam', ao vencer o suíço Roger Federer.

Nadal, segundo da hierarquia mundial, impôs-se ao terceiro do ranking, por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 25 minutos, para chegar à final do torneio de terra batida parisiense.

O recordista de títulos no 'major' francês, com 11 troféus, vai defrontar na final o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, finalista em Roland Garros em 2018 e quarto do circuito.

Nadal e Federer defrontaram-se pela 39ª vez, com o espanhol a levar a melhor em 24 vezes - Federer só ganhou 15 partidas.

Contudo, é o suíço que tem mais Grand Slams: 20 - Nadal "apenas" tem 17 e Novak Djokovic tem 15.

Final feminina surpreende

A checa Marketa Vondrousova e a australiana Ashleigh Barty qualificaram-se hoje pela primeira vez para a final de um torneio do 'Grand Slam' de ténis, ao apurarem-se para o encontro decisivo de Roland Garros.

Vondrousova, de 19 anos e 38.ª do ‘ranking’ mundial, venceu a britânica Johanna Konta, 26.ª da hierarquia, por 7-5 e 7-6 (7-2), em uma hora e 45 minutos.

Barty, de 23 anos e oitava da hierarquia mundial, afastou a jovem norte-americana Amanda Anisimova, de apenas 17 anos e 51.ª do mundo, por 6-7 (4-7), 6-3 e 6-3, em uma hora e 53 minutos.