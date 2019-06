A décima de Federer no torneio de Halle

É um dos seus torneios favoritos, na sua superfície preferida. O torneio de Halle, na Alemanha, é uma espécie de 2.ª casa de Roger Federer e foi lá que este domingo o suíço juntou mais um torneio ao seu centenário currículo.

Federer bateu na final o belga David Goffin po 7-6(2) e 6-1, garantindo assim o seu 10.º título em Halle, o torneio que o helvético mais vezes ganhou. É o terceiro título do ano para Federer, depois do ATP 500 do Dubai e do Masters 1000 de Miami.

Com o triunfo em Halle, Federer será também 2.º cabeça de série em Wimbledon, apesar de manter o 3.º posto no ranking - o major em relva tem uma forma própria de definir a lista de pré-designados.