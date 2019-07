Este Wimbledon não está para novos: Zverev e Tsitsipas eliminados na 1.ª ronda

Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas estão fora de Wimbledon depois de serem eliminados logo na 1.ª ronda do terceiro torneio do Grand Slam da temporada. O alemão de 22 anos e o grego de 20 eram dois dos tenistas de quem se esperava muito na competição, inclusivamente fazer frente ao trio de grandes favoritos à vitória final, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

Zverev, 5.º do ranking ATP, foi afastado pelo checo Jiri Vesely, 124.º ATP, em quatro sets, com parciais de 4-6, 6-3, 6-2 e 7-5. Na 2.ª ronda, Vesely vai defrontar o uruguaio Pablo Cuevas.

Já Tsitsipas, 6.º da lista mundial e vencedor do Estoril Open de 2019, perdeu com o italiano Thomas Fabbiano, 89.º ATP, numa maratona de três horas e 22 minutos, com parciais de 6-4, 3-6, 6-4, 6-7(8) e 6-3. O croata Ivo Karlovic será o adversário de Fabbiano na próxima ronda.