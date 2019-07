João Sousa já está nos quartos de final do ATP 250 de Gstaad

A todo o vapor até aos segundos quartos de final em duas semanas. João Sousa, n.º 49 do ranking ATP, bateu esta quinta-feira o italiano Gian Marco Moroni na 2.ª ronda do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, em dois sets, com parciais de 6-4 e 6-4, em uma hora e 33 minutos de encontro.

O português, 5.º cabeça de série do torneio, defronta na sexta-feira o vencedor do encontro 100% espanhol entre Roberto Bautista Agut, 1.º pré-designado da prova e que esteve nas meias-finais de Wimbledon, e Jaume Munar.