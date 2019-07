João Sousa bate semifinalista de Wimbledon e está na primeira meia-final do ano

Continua a boa forma de João Sousa, que depois de chegar à 4.ª ronda em Wimbledon, aos quartos de final em Bastad, atinge agora as meias-finais em Gstaad, o melhor resultado do ano em torneios ATP. O vimaranense, atualmente no 49.º do ranking, bateu nos quartos de final o espanhol Roberto Bautista Agut, 1.º cabeça de série do torneio suíço e 13.º do Mundo, em três sets, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5.

Este foi o 6.º encontro de João Sousa com Bautista Agut, semifinalista da última edição de Wimbledon e o confronto está a agora empatado. A última vitória do português contra o espanhol foi em 2015, na final do torneio da Valência, onde Sousa conquistou o seu segundo título ATP.

Na 18.ª meia-final da sua carreira, João Sousa terá pela frente o vencedor do encontro entre Thomas Fabbiano e Cedrik-Marcel Stebe.