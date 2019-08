Roger Federer eliminado na terceira ronda do torneio de Cincinnati

O suíço Roger Federer foi hoje eliminado do torneio de Cincinnati em ténis, ao perder com o russo Andrey Rublev pelos parciais de 6-3 e 6-4, nos oitavos de final.

No regresso aos courts, após ter perdido a final de Wimbledon para o sérvio Novak Djokovic, o tenista helvético, terceiro da hierarquia mundial, viu o jovem russo, de 21 anos, quebrar-lhe o serviço por duas vezes no primeiro set e vencer o parcial por 6-3.

Num segundo set muito mais equilibrado, Rublev, 70.º do ranking ATP, ganhou importante vantagem no sétimo jogo, quando voltou a quebrar o serviço do experiente Federer, antes de garantir o triunfo.

Nos quartos de final, Andrey Rublev, que na ronda anterior tinha superado o também suíço Stan Wawrinka, vai defrontar o compatriota Daniil Medvedev, oitavo colocado do ranking ATP.

O torneio de Cincinnati é um dos que antecede o US Open, quarto e último torneio do Grand Slam, que se inicia em 26 de agosto.