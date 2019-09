A campeã precoce caiu precocemente: Naomi Osaka eliminada do US Open

É infeliz, injusto e ela não merece, mas a última final do US Open não é propriamente lembrada por Naomi Osaka ou pela memória desta tímida e envergonhada tenista a levantar o troféu do primeiro Grand Slam que conquistou na carreira, aos 20 anos.

Porque, para infortúnio seu, o jogo birrento dentro do jogo que Serena Williams insistiu em ter contra Carlos Ramos, o juiz de cadeira português, levou as atenções e deixou Osaka a chorar e a pedir desculpa por ter feito o que um tenista quer fazer quando entra em court - que é ganhar.

Ganhando o ano passado e vencendo, já em 2019, o Open da Austrália, muito se esperava da filha de mãe japonesa, crescida nos EUA, com pai haitiano e que joga pelo Japão. Ela ultrapassou três rondas, ganhou a Coco Gauff, novo prodígio do ténis feminina, na segunda, e bateu bolas até se deparar com Belinda Bencic, a teórica adversária mais difícil que a prática veio a confirmar.

A japonesa foi inferior durante hora e meia em Flushing Medows. Perdeu a maior parte dos pontos com as mais longas trocas de bola, nunca conseguiu basear-se no potente jogo de serviço que tem e logrou ter apenas um ponto para quebrar o serviço a Bencic.

A suíça venceu e assegurou o consequente funcionamento da lógica dos pontos do ranking mundial: chegando à final e ganhando-a, o ano passado, Osaka teria de replicar o feito para não perder pontos no torneio. Ficando pela quarta ronda, a dedução pontual fará com que a japonesa seja substituído como número um pela australiana Ashleigh Barty, na próxima segunda-feira (quando as contas forem atualizadas).

Com a eliminação de Naomi Osaka, sobram 23 títulos do Grand Slam e oito tenistas em prova no quadro feminino do US Open. E uma evidência desproporcional - Serena Williams é dona de todas essas conquistas.