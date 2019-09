Grigor bate Roger

O tenista suíço Roger Federer, recordista de vitórias em torneios do 'Grand Slam', foi na terça-feira eliminado nos quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao perder com o búlgaro Grigor Dimitrov.

O terceiro jogador mundial, que perseguia aos 38 anos o 21.º 'major' da sua carreira, caiu face ao 78.º da hierarquia em cinco 'sets', pelos parciais de 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 e 6-2, num embate que durou três horas e 12 minutos.

Dimitrov, que só tinha chegado duas vezes a meias-finais do 'Grand Slam', em Wimbledon (2014) e na Austrália (2017), vai disputar o acesso à final com o russo Daniil Medveded, quinto jogador mundial, que eliminou o também helvético Stan Wawrinka.