Punido por conduta antidesportiva e a discutir com o árbitro. És mesmo tu, Federer?

Não é que seja preciso um cão pisteiro à trela de um detetive intrigado, de cachimbo na boca, para encontrar as provas que ainda existem, pela internet, de como era um certo suíço em jovem.

Há vídeos dele a transitar do cabelo oxigenado e amarelado para um rabo de cavalo emaranhado à pressa, em courts de ténis, a canalizar a fúria na raquete, espatifando-a contra o chão. A barafustar para o ar e contra quem mais próximo estivesse, por norma o adversário, do outro lado da rede, ou o árbitro, sentado no alto da cadeira.

São provas de como, há quase 20 anos, houve um Roger Federer pirralho, descontrolado e até deseducado, um pré-Federer como hoje o conhecemos: calmo e ordeiro, um cavalheiro em pessoa, um fair-play andante com brio na derrota e elegância na vitória, cortês com os adversários e nunca, ou muito raramente, deselegante no trato que tem com quem se cruza no ténis.

Não por ser quem é, mas como o é, Federer já ganhou por 13 vezes o prémio Stefan Edberg, atribuído anualmente ao tenista mais íntegro, profissional, justo e exemplar dentro e fora do campo, com os votos dos tenistas que competem no circuito ATP e se cruzam com ele durante o ano. Se há nobreza personificada no ténis, tem morada na postura de Roger Federer que, aos 38 anos, ouviu isto:

Code violation. Unsportsmanlike conduct, point penalty, Mister Federer.

Depois de não ter a leveza típica nos pés, a fluidez de movimentos no piso rápido e o milagre da multiplicação de bolas incríveis a saírem-lhe da raquete, perder o primeiro set e apenas mostrar rasgos de Federismo no segundo, para salvar quinto match points (chegou a enfrentar um 0-40), ganhá-lo e levar o jogo com Alexander Zverev ao terceiro set, Federer perdeu a paciência. Começou a acumular erros, o jogo de pulso já não funcionava junto à rede, era ultrapassado por misseis do alemão.

Frustrou-se e, às tantas, bateu uma bola suave e inofensiva, em balão, para o ar, que a gravidade fez cair fora de court. Era a terceira vez que reagia a um ponto perdido e o juiz de cadeira penalizou-o, dando mais um ponto a Zverev.

– "Fui agressivo?", perguntou Federer ao árbitro, aproximando-se dele.

– "Sim, pode não ter sido com força total...", respondeu

– "Certamente não foi, posso mostrar-te o que é bater a bola com toda a força. Portanto, qual é a regra?"

– "Atiraste uma bola para fora do court".

– "Aquilo é fora do court?"

– "Sim, é um sítio onde podemos perder a bola".

– "Ou seja, é impossível irem lá buscá-la?"

– "Conseguiríamos, mas o que está em causa é o ato. Há pouco, bateste uma bola para ali [contra a rede] e quase a rompeste. Esta foi a segunda vez."

– "Estás a dizer-me que isso foi demasiado para ti?"

– "Sim".

– "Porque não comunicaste comigo antes, a avisar-me que estava a ser muito bruto para que, da próxima vez, soubesse que estava a atingir o limite?"

– "Estávamos a discutir outras coisas".

– "Portanto, não tínhamos tempo?"

Fred Lee/Getty

O suíço irritou-se com a penalização, o diálogo acendeu-se, nunca roçou a deseducação no trato, mas ripostou contra o juiz de cadeira, discordou da decisão e perdeu o foco que lhe permitira resgatar o encontro no set anterior.

Ainda antes da penalização o deixar fervilhante, o Federer hirto e calmo, como é costume ser percecionado, já se desfizera.

O suíço não terá reparado quando o árbitro ordenou que fossem introduzidas bolas novas no jogo e, após um ponto, criticou-o por não o ter avisado, dizendo: "É a única coisa que te peço. 80% de vocês nunca me avisam. Pedi-te há 10 minutos. Man, tenho outras preocupações. Estou a falhar pancadas". Roger Federer tem o hábito de trocar de raquete cada vez que entram bolas novas no encontro.

Sucumbido à sua versão de cabeça perdida, Federer acabaria por continuar a errar e a decair perante o potente jogo de fundo de Zverev, que não foi particularmente genial, mas soube estabilizar as pancadas em pontos mais longos e ter paciência quando, claramente, o suíço a perdeu.

Tido como a calma em pessoa e o senhor que nunca abana as estribeiras, Roger Federer irritou-se. O vídeo que o captou a discutir com o árbitro terá, quiçá sem cura possível, um potencial viral, porque o protagonista é a pessoa que menos queda tem para o auto-descontrolo - e, sobretudo, quem menos reputação tem de tal lhe poder acontecer.